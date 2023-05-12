https://sputnik-georgia.ru/20230512/mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-im-toradze-vpervye-proydet-v-tbilisi-277618966.html

Международный музыкальный фестиваль им. Торадзе впервые пройдет в Тбилиси

Международный музыкальный фестиваль им. Торадзе впервые пройдет в Тбилиси

Мероприятие названо в честь именитых грузинских музыкантов Давида Торадзе и Александра (Лексо) Торадзе 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T17:20+0400

2023-05-12T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль им. Торадзе впервые пройдет с 30 мая по 7 июня с участием выдающихся грузинских и зарубежных артистов. Фестиваль создан для того, чтобы выявить и поддержать молодых музыкантов с помощью концертов и мастер-классов. Мероприятие названо в честь известного грузинского композитора и педагога Давида Торадзе и его сына пианиста-виртуоза Александра (Лексо) Торадзе. На фестивале выступят мировые звезды классической музыки, а также музыканты нового поколения. Среди заявленных участников фестиваля российско-американский пианист Владимир Фельцман, музыканты из Америки – виолончелист Моизес Молина, контрабасист Бенжамин Крофут. Зрители также смогут посетить концерты, на которых выступят финский пианист Матти Раекаллио, пианистка из Южной Кореи Сивон Ким (Siwon Kim), грузинский ансамбль "Басиани", Тбилисский симфонический оркестр, пианисты Ирма Сванадзе, Эдишер Савицкий, Вахтанг Коданашвили, Тамар Микеладзе и другие. Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии>>Концерты пройдут в нескольких местах: в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. Закария Палиашвили, в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили, в Музыкально-культурном центре им. Джансуга Кахидзе, в гостинице Rooms Hotel, а также в Государственном центре фольклора Грузии им. Анзора Эркомаишвили. Помимо концертов организаторы обещают проведение различных воркшопов и мастер-классов, которые артисты проведут для молодого поколения. Ушел из жизни известный пианист-виртуоз Александр Торадзе>>Давид Торадзе в 1937-1939 годах учился в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили (на композиторском и фортепианном отделениях), в Московской консерватории – в 1939-1941 годах (композиционное). С 1953 года Давид Торадзе был преподавателем в Тбилисской государственной консерватории. Работал преимущественно в музыкально-театральном и симфоническом жанрах. Композитор успел создать множество известных композиций, среди которых оперы "Зов гор", "Невеста Севера", балеты "Горда" "За мир","Мцыри", оперетты "Натела", "Мститель", две симфонии, фортепианный концерт, "Африканские зарисовки" для эстрадного оркестра и многие другие. Александр (Лексо) Торадзе – сын Давида Торадзе, был блестящим пианистов. Скончался в 2022 году в возрасте 69 лет. Премьер выразил соболезнования по поводу кончины пианиста Александра Торадзе>>Торадзе выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими. Внушительная дискография Александра записана такими крупнейшими компаниями, как "EMI/Angel", "Philips" и "Pan". Одним из самых знаменитых дисков является запись полного собрания концертов Прокофьева с оркестром Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (переименованного впоследствии в Оркестр Мариинского театра) под руководством Валерия Гергиева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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