https://sputnik-georgia.ru/20230514/izbranie-predsedatelya-tsik---gruzinskaya-mechta-gotova-preodolet-veto-prezidenta-277654584.html

Избрание председателя ЦИК – "Грузинская мечта" готова преодолеть вето президента

Избрание председателя ЦИК – "Грузинская мечта" готова преодолеть вето президента

Зурабишвили от начала до конца переключилась на нарратив радикальной оппозиции, заявил лидер правящей партии 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T17:18+0400

2023-05-14T17:18+0400

2023-05-14T18:25+0400

грузия

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

цик грузии

вето президента

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс, предполагающие изменение правил избрания членов и председателя ЦИК Грузии, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в парламент законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Президент пообещала воспользоваться правом вето. При этом он отметил, что существующие на сегодня правила избрания членов ЦИК иррациональны. "Мы не обязаны оставлять в Избирательном кодексе иррациональные нормы. Соответственно, будет установлено рациональное, правильное регулирование, которое от начала и до конца соответствует международным стандартам. Это единственная цель этого изменения", – сказал Кобахидзе. Между тем президент Грузии назвала причиной принятия таких поправок то, что она не представила желаемые для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" кандидатуры на посты членов и председателя ЦИК. Скандальные поправки Согласно законопроекту, меняется процедура выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, избранный на полгода в феврале 2022 года. Повторно президент Грузии отказалась поддержать его кандидатуру, а кандидаты, предложенные президентом, провалились на голосовании. Новые правила избрания членов ЦИК – президент Грузии хочет воспользоваться правом вето >>По действующему закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Соответствующие поправки были приняты в 2021 году на основании консенсуса между властью и оппозицией, но с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет из-за разногласий по поводу кандидатов. ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона >>На данный момент в состав парламентского большинства входят 83 депутата. В оппозиции предложенные правящей партией поправки считают нарушением Конституции Грузии, согласно которой президент в случаях, определенных органическим законом, и в установленном порядке участвует в определении на должности председателя и членов ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, цик грузии, вето президента