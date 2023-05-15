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Когда отправится первый прямой рейс Москва-Тбилиси?

Когда отправится первый прямой рейс Москва-Тбилиси?

Разрешение на полеты от авиационных властей Грузии получила российская компания "Азимут" 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T19:16+0400

2023-05-15T19:16+0400

2023-05-15T19:27+0400

грузия

политика

россия

давид цецхладзе

леонид калашников

росавиация

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. С сегодняшнего дня вступают в силу указы президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и об отмене запрета на прямые авиарейсы в эту страну.Точной даты вылета первого за долгое время самолета всё еще нет, хотя возможная дата названа сегодня – это 17 мая, разрешение на полеты от авиационных властей Грузии получила российская компания "Азимут". Как принималось решение Россия пошла на отмену визового режима и снятие запрета на полеты, чтобы облегчить жизнь людей, заявил корреспонденту Sputnik Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по международным и экономическим связям, который активно поддерживал данные решения. Он приглашал в Россию грузинских бизнесменов и политиков, обсуждал с ними эти темы. По словам парламентария, прежде чем пойти на такой шаг, Россия оценивала в том числе и террористическую угрозу, по линии силовых структур всё проработано. В то же время официальный Тбилиси окажется под давлением, считает парламентарий. Грузинская оппозиция попытается использовать данную ситуацию, обвинив "Грузинскую мечту" в якобы существующих закулисных взаимоотношениях с Россией, сказал депутат. "Мы руководствовались в своих просьбах к нашему правительству облегчением повседневной жизни грузин и русских, которые летают, отдыхают. Ну а что там будут делать политики – это их дела", – отметил парламентарий. Примечательно, что сам Калашников при этом в Грузию "невъездной". Авиакомпании-претенденты Запрос на временный допуск к регулярным рейсам из Москвы в Тбилиси с частотой 21 раз в неделю подала Авиакомпания Red Wings, следует из размещенных на сайте Росавиации материалов. На данный момент постоянные допуски к рейсам между столицами РФ и Грузии есть у "Аэрофлота" (14 раз в неделю) и Nordwind (семь раз в неделю). У "Азимута" имеется временный допуск на семь рейсов в неделю. Кроме того, Red Wings запросила допуски на полеты в Тбилиси из Казани и Самары (по семь рейсов в неделю). Постоянными допусками к этим маршрутам сейчас обладают Nordwind, "Победа", "Уральские авиалинии", "ЮВТ Аэро" и Smartavia. Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю >>Как пояснила корреспонденту Sputnik советник руководителя Росавиации Елена Михеева, наличие допуска не значит, что авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов. "Это лишь подготовительный этап в комплекте документов. Если авиакомпания уже имеет допуск, она может обращаться к авиационным властям Грузии за разрешением полетов", – пояснила она. Агентство гражданской авиации Грузии на официальном сайте сообщило о получении заявок от нескольких авиакомпаний, не уточнив при этом, от каких именно. Там подчеркнули, что рейсы будут выполняться только теми компаниями и самолетами, которые не попали под санкции. Если предположить, что имеется в виду черный список по безопасности Евросоюза, то среди вышеперечисленных компаний в перечень не входят лишь Red Wings и "Азимут". В апреле 2022 года в данный список были включены 20 российских авиакомпаний в ответ на разрешение Росавиации использовать самолеты без санкций иностранных собственников и с отозванной заграничной сертификацией. И "Азимуту" разрешение на полеты грузинские авиавласти уже дали: в понедельник об этом сообщил глава Агентства Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди". Так кто же сможет летать в Грузию? Минтранс России опубликовал документ, в котором указано, что речь идет об авиакомпаниях, выполняющих полеты на самолетах отечественного производства, и с этой точки зрения количество перевозчиков, которые могут удовлетворять требованиям обеих сторон, конечно, ограничивается. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал главный редактор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Он привел в пример авиакомпанию "Азимут", у которой "монофлот" из произведенных в России самолетов Superjet, и значит она должна подходить под требуемые критерии. "Если та или иная авиакомпания, находящаяся под санкциями США, полетит в Грузию, то грузинскому провайдеру услуг могут быть предъявлены вторичные санкции", – пояснил эксперт. Грузия не делает то, что будет воспринято как санкции против России – Кобахидзе >>При этом Пантелеев считает, что на открытие первого рейса не должно уйти много времени. "Сработает отложенный спрос, и в целом можно рассчитывать, что уже первый рейс мог бы пройти с хорошей загрузкой", – выразил он уверенность. Российские грузины – за Участники Дня грузинской диаспоры, которые собрались в Москве 12 мая, приветствовали новость об отмене виз и возможности возобновления прямых полетов аплодисментами. "Для грузинской общины России это был торжественный день. Мы больше 20 лет ждали снятия визового режима, облегчения миграционной политики, которая мешала многим людям", – рассказал корреспонденту Sputnik глава грузинской культурной автономии в РФ Давид Цецхладзе. Отсутствие прямого авиасообщения, по его словам, тоже усложняло возможность передвигаться: приходилось либо лететь с пересадкой, переплачивая за дополнительный рейс, либо стоять в очереди на КПП "Верхний Ларс", где время от времени происходят природные катаклизмы. Он добавил, что не хотел бы, чтобы дети выросли и вошли во взрослую жизнь с теми проблемами, которые возникли за последние 30 лет. "Мы ради наших будущих поколений хотели бы решить межгосударственные проблемы, чтобы наши дети жили в мире и согласии", – отметил Цецхладзе. Возможности для туризма Грузия как туристическое направление популярно у россиян, рассказал корреспонденту Sputnik глава союза туриндустрии Илья Уманский. "За 2019 год Грузию (до пандемии – ред.) посетило более миллиона туристов из России. И потенциал был значительно больше", – сказал он. Однако следует учитывать, что тогда для россиян было открыто намного больше направлений для путешествий, в том числе Европа, отметил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась, поэтому число желающих посетить Грузию может значительно превысить показатели 2019 года. После введения прямого авиасообщения дополнительную прибыль от туризма глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили оценил в 300-400 млн. Прямым рейсом в Грузию – как решения Москвы повлияют на туризм в 2023 году >>Илья Уманский добавил, что в 2022 году Грузию, по данным властей этой страны, посетило порядка 800 тыс. российских туристов. Однако сравнивать нынешнее число с показателем прошлого года некорректно, поскольку тогда туристический поток смешался с потоком временной миграции. "Граждане, которые временно мигрировали туда, скорее всего, отображали целью своей поездки именно туризм. Поэтому здесь нечистая статистика. Я думаю, что туристов из этих 800 тыс. от силы одна треть", – предположил он. Но на финальные результаты будут влиять и сдерживающие факторы. "Во-первых, в России дефицит авиационных бортов, которые имеют возможность вылетать за границу. Во-вторых, сейчас май, сезон уже начался, и многие заранее спланировали свой отдых в других местах", – разъяснил Уманский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, россия, давид цецхладзе, леонид калашников, росавиация, авиасообщение россии и грузии