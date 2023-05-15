https://sputnik-georgia.ru/20230515/razreshenie-na-polety-v-gruziyu-iz-rossii-poluchila-kompaniya-azimut--277697580.html

Разрешение на полеты в Грузию из России получила компания "Азимут"

Разрешение на полеты в Грузию из России получила компания "Азимут"

Российская авиакомпания сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T18:00+0400

2023-05-15T18:00+0400

2023-05-15T19:06+0400

грузия

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гиви давиташвили

агентство гражданской авиации

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию начиная с 17 мая, сказал глава Агентства Гиви Давиташвили в эфире телеканала "Имеди".Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.По его словам, министерство экономики и Агентство гражданской авиации в частности изучили опыт тех стран, в которые в условиях действующих международных санкций летают самолеты российских авиакомпаний, а также чьи авиакомпании осуществляют рейсы в Россию. Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня – министр>>"Было принято довольно строгое решение, что означает, что ни одна подсанкционная авиакомпания, на которую наложены санкции согласно "черному списку" европейских стран, а также ни одно воздушное судно, у которого прекращена поддержка производителя, не будет оперировать в направлении Грузии", – подчеркнул Давиташвили.При этом он отметил, что на проверку информации о том, является ли компания или самолет под санкциями, нужно определенное время. Специалисты Агентства гражданской авиации изучают документацию, а также по каждой заявке проводятся консультации со странами-партнерами Грузии. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом свои санкции не вводят, объясняя это тем, что от этого пострадает только сама Грузия.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, гиви давиташвили, агентство гражданской авиации, georgian airways