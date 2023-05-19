https://sputnik-georgia.ru/20230519/eto-pobeda-nashey-pravdy--premer-gruzii-o-reshenie-espch-po-delu-saakashvili-277836569.html
Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Осужденный экс-президент Грузии пытался добиться перевода на лечение в Польшу через ЕСПЧ 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T17:00+0400
2023-05-19T17:00+0400
2023-05-19T17:00+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
рати брегадзе
еспч
европейский суд по правам человека
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – еще одно признание и победа нашей правды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. На все требования Саакашвили был получен отказ, и тем самым завершились клеветнические обвинения, которые звучали адрес властей Грузии в течение последних нескольких месяцев, отметил премьер.Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста>> На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили >>Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, еспч, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, еспч, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд
Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили
Осужденный экс-президент Грузии пытался добиться перевода на лечение в Польшу через ЕСПЧ
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – еще одно признание и победа нашей правды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
"Народ увидел, что ни один из их т. н. аргументов и фактов не был учтен Страсбургом. Страсбургский суд решил, что все, что сделали власти, правительство, пенитенциарная и та клиника, где лечится Саакашвили, является правильным и соответствующим", – заявил Гарибашвили журналистам.
На все требования Саакашвили был получен отказ, и тем самым завершились клеветнические обвинения, которые звучали адрес властей Грузии в течение последних нескольких месяцев, отметил премьер.
"Думаю, что этим все сказано, правда налицо. Мы ничего не придумываем, ничего не скрываем. Это еще одно признание и победа нашей правды", – подчеркнул Гарибашвили.
Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ.
Состояние Саакашвили
С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".
В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.
В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.
На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти.
Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".