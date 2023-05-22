https://sputnik-georgia.ru/20230522/kaladze-vlasti-gruzii-privetstvuyut-rossiyskikh-turistov-277913203.html
Каладзе: власти Грузии приветствуют российских туристов
Каладзе: власти Грузии приветствуют российских туристов
Каладзе не видит необходимости в введении визового режима для россиян 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T19:02+0400
2023-05-22T19:02+0400
2023-05-22T19:16+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Грузии приветствуют прибытие в страну как российских туристов, так и российских компаний, которые не находятся под санкциями, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Политики, которых в "Грузинской мечте" называют представителями "радикальной оппозиции", периодически делают заявления о необходимости введения визового режима для россиян. Они настаивают на ограничениях из-за продолжающегося конфликта на Украине. Он подчеркнул, что установления визового режима сегодня требуют те оппозиционеры, которые в прошлом, будучи во власти, радовались российским туристам. "Пусть приедут бизнес-компании, которые не под санкциями, нет никаких проблем. Одно остается неизменным – это интересы нашей страны, мы сделаем все для их защиты", – сказал Каладзе. Представители "Грузинской мечты" систематически напоминают оппонентам о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Глава "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в антигосударственных действиях>>Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа. Грузия, которая в ответ на решение России в 2000 году также ввела визовый режим, отменяла его поэтапно. В октябре 2010 года Грузия ввела безвиз на 90 дней для жителей республик Северного Кавказа, а с февраля 2012 года – для всех остальных граждан России. С июня 2015 года граждане России могут находиться на территории Грузии без виз в течение года.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
Каладзе: власти Грузии приветствуют российских туристов
19:02 22.05.2023 (обновлено: 19:16 22.05.2023)
Каладзе не видит необходимости в введении визового режима для россиян
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Грузии приветствуют прибытие в страну как российских туристов, так и российских компаний, которые не находятся под санкциями, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Политики, которых в "Грузинской мечте" называют представителями "радикальной оппозиции", периодически делают заявления о необходимости введения визового режима для россиян. Они настаивают на ограничениях из-за продолжающегося конфликта на Украине.
"Я думаю, что нет необходимости устанавливать какой-то визовый режим. В этом случае повторю слова Мшвилдадзе (совладелец ТВ "Формула" – ред.), Хоштария (лидер партии "Дроа" – ред.), Саакашвили (экс-президент – ред.): пусть в Грузию приедет как можно больше туристов, мы это приветствуем", – заявил Каладзе СМИ.
Он подчеркнул, что установления визового режима сегодня требуют те оппозиционеры, которые в прошлом, будучи во власти, радовались российским туристам.
"Пусть приедут бизнес-компании, которые не под санкциями, нет никаких проблем. Одно остается неизменным – это интересы нашей страны, мы сделаем все для их защиты", – сказал Каладзе.
Представители "Грузинской мечты" систематически напоминают оппонентам о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа.
Грузия, которая в ответ на решение России в 2000 году также ввела визовый режим, отменяла его поэтапно. В октябре 2010 года Грузия ввела безвиз на 90 дней для жителей республик Северного Кавказа, а с февраля 2012 года – для всех остальных граждан России. С июня 2015 года граждане России могут находиться на территории Грузии без виз в течение года
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