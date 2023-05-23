https://sputnik-georgia.ru/20230523/kolichestvo-medikamentov-s-referentnymi-tsenami-vyrastet-v-gruzii-277920462.html

Количество медикаментов с референтными ценами вырастет в Грузии

Количество медикаментов с референтными ценами вырастет в Грузии

В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы, отметили в Минздраве 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T07:32+0400

2023-05-23T07:32+0400

2023-05-23T07:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Минздрав Грузии планирует до конца года увеличить количество медикаментов с референтными ценами до семи тысяч, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент референтные цены распространяются на 1,6 тысячи лекарств, предназначенных для лечения хронических и онкологических заболеваний. Главная цель реформы - снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы, отметили в Минздраве страны. Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний >>Ознакомиться со списком лекарств и ценами можно по ссылке. Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. Кроме того, были введены референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии? >>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая будет следить за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии