https://sputnik-georgia.ru/20230523/ministr-finansov-gruzii-ozhidaet-rost-zanyatosti-naseleniya-v-strane-277920624.html

Министр финансов Грузии ожидает рост занятости населения в стране

Министр финансов Грузии ожидает рост занятости населения в стране

Улучшение экономической активности существенно влияет на все экономические параметры, в том числе на занятость и сокращение безработицы, считает министр 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T09:01+0400

2023-05-23T09:01+0400

2023-05-23T09:01+0400

экономика

новости

грузия

безработица

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили ожидает рост числа занятости населения Грузии в условиях активизации экономичсекой активности в стране. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%. По его слова, благодаря экономичсекой политике правительства, а также двузначному экономическому росту в последние два года, в Грузии исторически наилучший показатель как в направлении занятости, так и других параметров. "У нас исторически наилучший показатель как в направлении занятости, так и многих других параметров в стране. Основным определяющим фактором этого является та экономическая политика и экономический рост, который есть в последние два года", – заявил Хуцишвили. Безработица в Грузии – данные за 2022 год >>Министр отметил, что улучшение экономической активности существенно влияет на все экономические параметры, в том числе на занятость и сокращение безработицы. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. В 2021-2022 гг. рост ВВП в стране был двузначным. Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, безработица, министерство финансов грузии