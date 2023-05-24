https://sputnik-georgia.ru/20230524/vetryanka-ili-kor--chto-opasnee-277954718.html

Ветрянка или корь – что опаснее?

Ветрянка или корь – что опаснее?

"Детские болезни" становятся злей и агрессивней, виной тому и пандемия коронавируса, и антипрививочники, и ряд других нюансов, говорит врач 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T10:20+0400

2023-05-24T10:20+0400

2023-05-24T10:20+0400

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В Грузии корь и ветрянка становятся все более "зубастыми". Глава государственного совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия рассказал о том, какая ситуация в стране в плане эпидситуации и что нужно знать родителям для правильного ухода и лечения детей, зараженных ветрянкой или корью. – В Грузии вспышка ветрянки. В чем причина такого роста случаев? – Вспышка ветрянки в Грузии объясняется цикличностью этого инфекционного заболевания. Рост числа инфицированных, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличивается каждые 2-5 лет. Об этом свидетельствуют и данные по Грузии за последние несколько лет. В 2018 году было выявлено 10 196 случаев заражения ветрянкой, в 2020 году – 1 810, в 2022 году – 2 605. За четыре месяца 2023 года – 3 118. Если это (данные за четыре месяца – ред.) умножить на три, у нас получится такая же картина, как пять лет назад. Более десяти тысяч зараженных. Такая цикличность для этой инфекции характерна не только в Грузии, но и за ее пределами. Что касается смертности из-за инфекции, то в год выявляют один или два летальных случая, особенно во время подъема этого заболевания. – Почему вакцина от ветрянки не введена в Национальный календарь прививок? Сегодня этот вопрос волнует многих родителей в Грузии. – Вакцина против ветрянки не введена в Национальный календарь прививок по трем причинам: легкое течение заболевания, обязательный охват 80% населения и возможная вспышка другой группы семейства герпес-вируса в старшем возрасте. Это очень легкое заболевание, поэтому вопрос о вакцинации на стоит. Корь в Грузии – страна на грани серьезных последствий >>На сегодняшний день из 195 стран мира вакцинация от ветрянки проводится только в 44-х. В Европе эту вакцину включили в национальный календарь только 12 стран. Первую вакцину против ветрянки в обязательном порядке ввели в США в 1995 году, а в Европе – в 2004 году. Ее начала Германия. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вносить эту вакцину в национальный календарь прививок из-за того, что болезнь протекает легко, а число необходимой госпитализации очень низкое. То есть страны, которые отказываются от вакцинации, говорят, что прививка против ветрянки, может, и снижает смертность, но с другой стороны – повышает смертность в старших возрастных группах. Риск вспышки герпес-вируса среди взрослого населения есть в том случае, когда охват вакцинации в детском возрасте высокий. Государство само решает, что для него опаснее – допустить случаи смертности при ветрянке (один на сто тысяч зараженных) или повысить случаи смертности (21 на 100 тысяч) в старшем возрасте. Это не вопрос денег. На этот вопрос нужно смотреть с медицинской точки зрения. – Какой совет вы дадите родителям? Как они должны вести себя, когда у ребенка ветрянка? – Не все детские инфекции требуют врачебного вмешательства. Совершенно наоборот. Абсолютное большинство протекает совершенно легко, но, в случае осложнений, берите, пожалуйста, телефон и звоните врачу. Это инфекционное заболевание редко вызывает осложнения и не требует специфического лечения. Но когда развивается вторичная бактериальная инфекция, ребенка нужно лечить в больнице. Что делать во время ветрянки? – советы грузинского врача >>Высокая температура в течение 3-5 дней, отказ от пищи и воды, вялость, ухудшение сыпи на теле и общего состояния ребенка, высыпания на слизистой оболочке рта, которые мешают в приеме пищи, вот во время таких симптомов врачебное вмешательство уже необходимо. Когда наслаивается вторичная бактериальная инфекция, ребенка обязательно нужно класть в больницу. В остальных случаях родители должны держать детей дома, иметь жаропонижающие средства, давать жидкость в достаточном количестве, соблюдать все гигиенические нормы. Американская академия педиатрии рекомендует до 13 лет вообще не давать детям с ветрянкой лекарства или антивирусные препараты. Детям старше 12 лет можно назначить антивирусные лекарства. В нашей больнице с начала года было зафиксировано 3-4 случая осложнений из более трех тысяч. Конечно, в других больницах тоже попадали дети с осложнениями, но в целом ветрянка протекает легко. Если врачебное вмешательство будет своевременным, то и осложнения при ветрянке закончатся без происшествий. – Как обстоят дела с корью? – На сегодняшний день в Грузии регистрируется десять тысяч детей в возрасте 5 лет, которые не делали вакцину против кори. Для сравнения: на сто тысяч зараженных ветрянкой приходится один летальный исход, а при кори – один случай смерти на три тысячи зараженных. Вопросы доступности здравоохранения в Грузии обсудил Азарашвили с главой ВОЗ >>Вот, если сравнить корь и ветрянку, то можно увидеть огромную разницу. Конечно, корь гораздо опаснее. Мы сейчас стоим перед очень серьезной чертой.Если мы в ближайшее время не повысим охват вакцинации по кори в возрасте пяти лет, то у нас получится уже не один или два случая летальности, а гораздо больше. Показатели пропущенной вакцинации из-за коронавируса есть не только в Грузии, но и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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