https://sputnik-georgia.ru/20230525/direktor-georgian-airways-udivlen-reaktsiey-v-gruzii-iz-za-poletov-v-moskvu-278024126.html

Директор Georgian Airways удивлен реакцией в Грузии из-за полетов в Москву

Директор Georgian Airways удивлен реакцией в Грузии из-за полетов в Москву

Директор потребовал от правительства строго наказать виновных в нападении на офис его авиакомпании 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T22:01+0400

2023-05-25T22:01+0400

2023-05-25T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Директор авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили удивлен радикальными действиями отдельных групп в отношении его компании и требует наказать виновных. После восстановления прямых авиарейсов в Россию авиакомпания подверглась резкой критике части оппозиции. Активисты отдельных радикально настроенных против России партий забросали офис авиакомпании яйцами. Он задался вопросом - почему восстановление прямого авиасообщения с Россией вызвало такую реакцию, при открытых границах с Россией. "Небольшая группа из вас ворвалась в офис компании, забрасывая яйцами и осыпая оскорблениями, потому что у нас были прямые рейсы в Россию. Возникает вопрос: до сих пор не было рейсов и не летали люди в сторону России? Границы же никто не закрыл?! Если мы можем летать через Азербайджан, Армению, Турцию, то что плохого в прямом рейсе?", - говорится в письме. Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян >>При это Гаиашвили потребовал от правительства строго наказать виновных в нападении на офис его авиакомпании. " Я вынужден обратиться и просить правительство действовать согласно конституции и наказать преступников по всей строгости закона, исходя из последних событий. Власть не только сама должна быть демократичной, она обязана вернуть в эти рамки все те группы, которые выходят из рамок демократии разрешенными законом методами", - сказал Гаиашвили. Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение. Запрет действовал с 2019 года. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, в Москву полетел самолет Georgian Airways. Со 2 июня начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings. Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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