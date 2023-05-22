https://sputnik-georgia.ru/20230522/spiker-parlamenta-osudil-konflikt-mezhdu-prezidentom-gruzii-i-georgian-airways-277910759.html

Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways

Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways

Georgian Airways отказалась пускать на борт своих самолетов президента Грузии 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T16:59+0400

2023-05-22T16:59+0400

2023-05-22T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Бойкот является неприемлемым как со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, так и со стороны грузинской авиакомпании Georgian Airways, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Зурабишвили, которая осуждает возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией, объявила бойкот Georgian Airways из-за того, что она начала летать в РФ. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу. Первый рейс после отмены российской стороной запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, возобновила прямые полеты грузинская авиакомпания Georgian Airways. Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии в свои самолеты>>Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, москва, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, владимир путин, georgian airways, грузинская мечта