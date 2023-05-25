Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230525/georgian-airways-budet-vypolnyat-tranzitnye-reysy-v-evropu-dlya-rossiyan--278014465.html
Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян
Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян
Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия запрета на прямое авиасообщение 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T16:22+0400
2023-05-25T17:19+0400
грузия
новости
экономика
европа
тбилиси
милан
georgian airways
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23154/45/231544507_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_078f1f39512e2b7810475ade783953dd.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на гендиректора компании Тамаза Гаиашвили. В планах полеты по таким направлениям, как Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.Georgian Airways намерена осуществлять транзитные рейсы начиная с 15 июня. Гаиашвили предположил, что спрос на такие рейсы будет, так как, по его словам, это быстрее и удобнее. Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение. Запрет действовал с 2019 года. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways&gt;&gt;Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, в Москву полетел самолет Georgian Airways. Со 2 июня начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings. Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
европа
тбилиси
милан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23154/45/231544507_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_ed50a2aac580394cadc8aa11e96414cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, европа, тбилиси, милан, georgian airways, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, экономика, европа, тбилиси, милан, georgian airways, тбилисский международный аэропорт

Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян

16:22 25.05.2023 (обновлено: 17:19 25.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Пассажирский самолет в тбилисском аэропорту
Пассажирский самолет в тбилисском аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Дополняется
Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия запрета на прямое авиасообщение
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на гендиректора компании Тамаза Гаиашвили.
В планах полеты по таким направлениям, как Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.
Georgian Airways намерена осуществлять транзитные рейсы начиная с 15 июня. Гаиашвили предположил, что спрос на такие рейсы будет, так как, по его словам, это быстрее и удобнее.
Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение. Запрет действовал с 2019 года.
Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>
Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, в Москву полетел самолет Georgian Airways. Со 2 июня начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings.
Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.
Читайте также:
Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине
Премьер: моя задача – защита национальных интересов Грузии
Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента
Грузия не нарушает санкции – глава парламента ответил на критику Госдепа США
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0