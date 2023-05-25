https://sputnik-georgia.ru/20230525/georgian-airways-budet-vypolnyat-tranzitnye-reysy-v-evropu-dlya-rossiyan--278014465.html

Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян

Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы в Европу для россиян

Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия запрета на прямое авиасообщение 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T16:22+0400

2023-05-25T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways будет выполнять транзитные рейсы для россиян через Тбилисский международный аэропорт в Европу, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на гендиректора компании Тамаза Гаиашвили. В планах полеты по таким направлениям, как Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.Georgian Airways намерена осуществлять транзитные рейсы начиная с 15 июня. Гаиашвили предположил, что спрос на такие рейсы будет, так как, по его словам, это быстрее и удобнее. Georgian Airways - одна из двух авиакомпаний, которая возобновила полеты между Грузией и Россией после снятия российской стороной запрета на прямое авиасообщение. Запрет действовал с 2019 года. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, в Москву полетел самолет Georgian Airways. Со 2 июня начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings. Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, европа, тбилиси, милан, georgian airways, тбилисский международный аэропорт