https://sputnik-georgia.ru/20230526/etot-den-yavlyaetsya-vazhnym-sobytiem-dlya-kazhdogo-gruzina---ministr-oborony-gruzii-278037955.html

"Этот день является важным событием для каждого грузина" – министр обороны Грузии

"Этот день является важным событием для каждого грузина" – министр обороны Грузии

Глава Минобороны особенно отметил героев, павших за независимость Грузии 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T14:03+0400

2023-05-26T14:03+0400

2023-05-26T14:18+0400

грузия

новости

политика

джуаншер бурчуладзе

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости поздравил жителей страны с праздником, отметив, что этот день – важное событие для каждого грузина. Празднование Дня независимости началось с военного парада на площади Свободы в Тбилиси, минуты молчания по погибшим за территориальную целостность Грузии и независимость страны, а также торжественной церемонии принесения присяги новобранцами, которая впервые прошла в столице и 10 регионах страны. "Этот день является важным событием для каждого грузина, одной из опор нашей национальной идентичности. Сегодня я хотел бы поздравить всех граждан Грузии, всех членов нашего общества, наших абхазских и осетинских сограждан – всех, кого объединяет общая история, и у нас обязательно будет общее, достойное будущее", – сказал Бурчуладзе. Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе – премьер>>Министр поздравил ветеранов Грузии, действующих военнослужащих, новобранцев, которые традиционно присягают во время празднования Дня независимости. "Особенно хочу поздравить заслуженных ветеранов и действующих военнослужащих нашей армии. Хотел бы также поприветствовать и поздравить наших новобранцев, принявших сегодня присягу. Хочу преклониться перед нашими павшими героями – именно их самопожертвование и душевное стремление создали нашу государственность и независимость", – сказал министр. В Тбилиси на открытии праздничных мероприятий присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с семьей, президент Саломе Зурабишвили, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, а также другие представители власти и дипломатического корпуса, международных организаций, патриархии, зарубежные гости и военнослужащие. В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".Как отметят День независимости Грузии в Тбилиси – программа >> Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели, который перекрыли для автомобилей по случаю праздника. Запланированы различные концерты и театральные шоу. Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе. По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, будет исполнен государственный гимн. Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертами Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, джуаншер бурчуладзе, день независимости грузии