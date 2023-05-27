https://sputnik-georgia.ru/20230527/kak-poluchit-vnzh-v-rossii-grazhdanam-gruzii-278061918.html

Как получить ВНЖ в России гражданам Грузии?

Как получить ВНЖ в России гражданам Грузии?

Виза в целях получения РВП выдается иностранному гражданину на срок до 4 месяцев и может быть только однократной 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Гражданин Грузии, прожив в России как минимум один год на основании разрешения на временное проживание, может получить вид на жительство, а уже затем — российское гражданство. При наличии решения МВД России о выдаче гражданину Грузии разрешения на временное проживание в Российской Федерации (РВП) такой гражданин Грузии для въезда в Россию должен оформить визу в целях получения РВП. Путин: ситуация в Грузии после отмены виз – это их дело >>Виза в целях получения РВП выдается иностранному гражданину на срок до 4 месяцев и может быть только однократной. Граждане Грузии могут въезжать в Россию в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. Граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в России, обязаны въезжать в страну и выезжать из нее по визам. Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России пока нет – туроператоры >>Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в стране выдается иностранному гражданину на срок до 4 месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии решения территориального органа МВД РФ о выдаче иностранцу разрешения на временное проживание. Разрешение на временное проживание (РВП) — это документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет. Существует также разрешение на временное проживание в целях получения образования — этот документ позволяет иностранцу проживать, работать и учиться в РФ в течение всего срока обучения и еще 180 дней после обучения. Бизнес и недвижимость граждан России в Грузии: последние данные >>Проживание на основании РВП — это, за редким исключением, первый этап получения российского гражданства. Прожив в стране как минимум один год на основании разрешения на временное проживание, вы можете получить вид на жительство, а следом и российское гражданство. Не позднее чем за 4 месяца до окончания срока действия РВП иностранец может подать документы на получение вида на жительство в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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