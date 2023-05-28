https://sputnik-georgia.ru/20230528/vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-evroparlamente---ozhidaniya-pravyaschey-partii-278082174.html

Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии

Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии

Зурабишвили обвиняет правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам... 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T14:35+0400

2023-05-28T14:35+0400

2023-05-28T15:25+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

европарламент

грузинская мечта

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0b/250585030_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3b95981da58bff35d02f48e55b116800.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе надеется, что выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте 31 мая не нанесет ущерба интересам государства. Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, по словам Зурабишвили, поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Во время своего последнего выступления в парламенте Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways >>По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии в свои самолеты>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта, европа