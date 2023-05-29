https://sputnik-georgia.ru/20230529/gruziya-poluchila-ofitsialnyy-demarsh-evrosoyuza-iz-za-aviasoobscheniya-s-rossiey-278113103.html

Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за авиасообщения с Россией

Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за авиасообщения с Россией

Хоть Россия односторонне восстановила полеты, это решение требовало согласия и властей Грузии, заявил посол ЕС 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T19:31+0400

2023-05-29T19:31+0400

2023-05-29T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру экономики и устойчивого развития Грузии Левану Давиташвили официальный демарш стран – членов ЕС, которые встревожены восстановлением авиасообщения страны с Россией, сообщил дипломат после встречи в Минэкономики. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. По словам Герчинского, с демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза. Он также отметил, что Евросоюз высказал встревоженность нарушением его решения. "Мы также выразили встревоженность, что это противоречит нашему решению изолировать Россию и осуществить на нее давление, чтобы изменить ее поведение", – сказал Герчинский. Он отметил, что хоть Россия односторонне восстановила полеты, это решение требовало согласия властей Грузии. Мы не прилагали усилий: МИД Грузии о восстановлении авиасообщения с Россией >>В то же время Герчинский отметил, что у послов был очень искренний и открытый разговор с вице-премьером Грузии. "Вице-премьер привел нам аргументы, которые мы уже слышали от правительства Грузии – что они обеспечат то, что ни одна авиакомпания, попавшая под санкции, и ни один самолет, произведенный на Западе, не будут использованы. Но, к сожалению, мы тут теряем политически более важный момент", – отметил Герчинский и напомнил, что действия ЕС о закрытии своего неба для России направлены на поддержку Украины. Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за Саакашвили >>В феврале Герчинский передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш стран – членов ЕС, которые были встревожены ухудшением состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что восстановление прямого авиасообщения является частью торгово-экономических отношений и никак не связано с политическими отношениями с Россией. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии? >>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван давиташвили, евросоюз, авиасообщение в грузии