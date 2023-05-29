https://sputnik-georgia.ru/20230529/vvedenie-poshliny-na-import-muki-v-gruzii-pomozhet-realizovat-urozhay-pshenitsy--ekspert-278114713.html

Введение пошлины на импорт муки в Грузии поможет реализовать урожай пшеницы – эксперт

Введение пошлины на импорт муки в Грузии поможет реализовать урожай пшеницы – эксперт

Мелькомбинаты обязуются принять местную пшеницу предыдущего урожая хотя бы по себестоимости, что станет большим облегчением для фермеров, заявил глава... 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T21:34+0400

2023-05-29T21:34+0400

2023-05-29T21:34+0400

грузия

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леван силагава

зерно

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Введение пошлины на импорт муки на пять месяцев поможет грузинским фермерам реализовать как новый урожай пшеницы, так и прошлогодний, хранящийся в амбарах, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымается, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому фермерам просто некуда девать собранный урожай. Решение правительства Грузии о введении импортной пошлины эксперт назвал важным, так как мельницы заработают и будут производить муку, стоимость которой будет конкурировать с импортной. Кроме того, по его словам, возобновление работы мельниц – это рабочие места и поступления в бюджет страны. "Сегодня сложилась ситуация, когда мельницы в условиях возобновления работы имеют возможность поставлять муку первого сорта на хлебозаводы, выпекающие социальный хлеб, по фиксированной цене, примерно в пределах 53 лари, что обеспечит сохранение цены на хлеб", – сказал Силагава. Грузия введет пошлину на импорт муки из России - как это отразится на стоимости хлеба? >>По словам эксперта, еще два года назад в соседней стране были введены ассиметричные пошлины на импорт муки и пшеницы. Именно это вызвало дисбаланс и приостановку мельниц и все проблемы, которые появились на грузинском рынке. Силагава напомнил, что до 2021 года, когда налоги на импортированную муку и пшеницу были нулевыми, на грузинском рынке было представлено 98% муки всех категорий – первого и высшего сортов, и только два процента импортировалось. В Грузии планируется ввести импортную пошлину на муку на пять месяцев с 10 июня 2023 года, при этом заверив, что стоимость хлеба в стране не вырастет. Соответствующий проект постановления Минсельхоз представит правительству Грузии на этой неделе. Цель нововведения – повысить конкурентоспособность грузинской пшеницы и содействовать ее реализации на местном рынке. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно