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Аджария ожидает в текущем году более четырех миллионов туристов

Аджария ожидает в текущем году более четырех миллионов туристов

Батуми полностью подготовлен к приему как местных, так и иностранных гостей, заявил глава правительства автономии 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T20:01+0400

2023-05-30T20:01+0400

2023-05-30T20:01+0400

грузия

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туризм

аджария

батуми

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Существующие ожидания и динамика показывают, что в 2023 году в Аджарии будет беспрецедентно успешный морской туристический сезон, ожидается более четырех миллионов визитеров, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Летний туристический сезон официально откроется в Аджарии 3-4 июня. По его словам, в Батуми проделан ряд важных дел, и город полностью подготовлен к приему как местных, так и иностранных гостей. "Важно, чтобы мы еще больше усилили этот темп и динамику", – сказал он. Рижвадзе призвал членов правительства свести к минимуму любые погрешности и провести сезон морского туризма максимально успешно и эффективно. Как будет развиваться туризм в Аджарии >>Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капниставе и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухе и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитеров. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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