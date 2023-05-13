https://sputnik-georgia.ru/20230513/istoriyu-i-traditsii-gruzinskogo-vina-budut-prepodavat-na-professionalnom-urovne-277630471.html

Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне

Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне

Цель программы – дать возможность винным профессионалам основательно изучить грузинское вино, а затем успешно продвигать его на международных рынках 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T14:17+0400

2023-05-13T14:17+0400

2023-05-13T14:17+0400

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грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Ассоциация сомелье Грузии презентовала новую Международную учебную программу, направленную на повышение знаний о традициях, истории и культуре грузинского виноделия, сообщает Национальное агентство вина. Программа стартует в Тбилиси осенью 2023 года. Ее цель – дать возможность винным профессионалам основательно изучить грузинское вино, а затем успешно продвигать его на международном и внутреннем рынках. Как заявил президент Ассоциации сомелье Грузии Шалва Хецуриани, международная программа создана специально для грузинских и зарубежных профессионалов и любителей вина. "Программа включает в себя все необходимые знания, которые нужны для ознакомления потребителей с грузинским вином как в Грузии, так и на экспортных рынках", – заявил Хецуриани. Продолжительность учебного курса – семь месяцев. Программа завершится экзаменом и имеет два квалификационных уровня. 25 лекторов будут обучать желающих различным предметам. Регистрация на курс уже началась. В Грузии открылась школа сомелье и вина >>Как отметило Агентство, аналогичные программы реализуются во Франции, Италии и Испании. Ассоциация сомелье Грузии (GSA) была создана в 2003 году. С 2008 года является членом Международной ассоциации сомелье (ASI), объединяющей 63 страны. GSA является инициатором нескольких курсов обучения вину в Грузии, в том числе International Sommelier, WSET и другие. Ассоциация сомелье при поддержке Национального агентства вина реализует ряд проектов по популяризации грузинского вина. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа >>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Министр: рекордное количество грузинского вина экспортировано в 2022 году >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство вина, тбилиси, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино