https://sputnik-georgia.ru/20230601/rossiyskaya-neft-smetaet-granitsy-i-tsenovye-potolki-278197703.html
Российская нефть сметает границы и ценовые потолки
Российская нефть сметает границы и ценовые потолки
В секторе энергетики ньюсмейкером последних дней, безусловно, выступает нефть. Начать нужно с сообщений, приходящих с Юга. 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T19:05+0400
2023-06-01T19:05+0400
2023-06-01T19:05+0400
россия
экономика
аналитика
индия
пакистан
европа
опек
колумнисты
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/04/274572384_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_af1d70f64a5fff2b71330cc5d3886265.jpg
Индийские издания со ссылкой на данные собственных банков приводят статистику, из которой следует, что по итогам 2022-2023 финансового года импорт сырой нефти из России увеличился сразу в 14 раз. Отчет Резервного банка Индии (RBI) свидетельствует, что если за предыдущий контрольный период российское черное золото занимало нишу импорта всего в два процента, то за прошлый год этот показатель вплотную подошел к отметке в 20 процентов.RBI пишет, что всего Дели потратил на закупку нефти 162,2 миллиарда долларов (107,5 — годом ранее), то есть в карманах российских нефтетрейдеров осело не менее 32 с половиной миллиардов.Эти данные подтверждают расчеты лондонского аналитического агентства Vortexa, которое оперирует открытыми данными движения нефтеналивных судов в регионе. А также добавляет, что Россия, демонстративно наплевав с высокой мачты танкера на все введенные санкции и ценовые потолки, умудрилась потеснить на индийском рынке трех основных традиционных поставщиков — Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Объем российского импорта достиг 1,7 миллиона баррелей в сутки, в результате чего ближневосточные нефтяные воротилы инициировали переговоры с владельцами индийских НПЗ, чтобы обсудить размер скидки, которая вновь сделает нефть с Аравийского полуострова привлекательной и конкурентной.Если в этот момент вас постигло чувство дежавю, то это вполне объяснимо. Вот уже год западная пресса и всевозможные аналитики по сто раз на дню старательно подчеркивают, что западные санкции работают, что Россия продает свою нефть с чудовищными дисконтами чуть ли не себе в убыток. На самом же деле российские жидкие углеводороды прекрасно торгуются на полуторамиллиардном рынке Индии, а скидки, чтобы хоть как-то компенсировать потерю рыночной доли, предлагают основные конкуренты в регионе.Не теряет времени даром и соседний Пакистан. S&P Global Commodity Insights со ссылкой на министра нефти Омана сообщает, что Пакистан в ближайшее время получит 750 тысяч бочек российской нефти. Сделка уже заключена, но из-за малых глубин пакистанских портов черное золото будет поставляться вначале в Оман, а оттуда после перевалки в танкеры с меньшей осадкой оно отправится в порт Касим. Известна и цена. Агентство Platts считает, что Исламабад приобретает российскую Urals по цене не менее 52 долларов за бочку — и это именно нижняя ценовая планка.Все происходящее без преувеличения вводит в ступор Европу, рефлекторно воспринимающую весь прочий мир с точки зрения эгоцентризма. Как пелось в милой песенке из советского кинофильма: "Что они не делают, не идут дела". Судите сами.ЕС ввел четыре пакета санкций, добровольно отказавшись от прямых закупок российской нефти и предельно усложнив себе закупки продуктов их переработки: мазута, дизеля, нафты. Брюссель пребывал в полной уверенности, что это обрушит и российскую внешнюю торговлю, и высушит национальный бюджет. Москва изо всех сил подыгрывает Европе, утверждая, что согласно решению ОПЕК+ она уменьшила добычу на 500 тысяч баррелей, то есть добывает теперь всего 9,5 миллиона бочек в сутки. В то же самое время, по неподтвержденным данным (Минэнерго России в этом году не раскрыло текущие цифры), российские нефтяники за первые четыре месяца этого года ввели более двух с половиной тысяч новых скважин, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Пока господа в Брюсселе и Вашингтоне убеждают друг дружку, что санкции работают, экспорт российской нефти морскими судами установил исторический рекорд, а нефть густым потоком течет в Индию, Китай и Пакистан. Москва, сократив добычу, не просто умудрилась полностью закрыть свои внутренние потребности, не допустив роста цен на бензин, — она продает в Саудовскую Аравию рекордное количество дизеля. А если размотать клубок дальше, то внезапно выясняется, что за этот же период Индия установила абсолютный рекорд по поставкам нефти в Британию, а саудиты — по поставкам дизельного топлива в Сингапур. Откуда они берут дополнительные объемы — загадка века.Красивым мазком в эту картину вписалась вчерашняя новость от "Гомельтранснафты", оператора участка нефтепровода "Дружба". Белорусская компания направила письмо в российскую "Транснефть" с просьбой увеличить с 1 июля тариф на прокачку нефти по трубопроводу сразу на 84 процента. Новость тут же подхватили всевозможные русофобские издания, приплясывая и повизгивая от радости, попутно убеждая своих читателей, что перед нами практически белорусский бунт и окончательный закат западного вектора российского нефтяного экспорта.Правда же заключается в том, что Минск работает в полном согласии с Москвой, более того, ранее увеличение тарифов на прокачку было согласовано украинской "Укртранснафта". Россия своим решением согласилась повысить стоимость с 13 до 17 евро, о чем и Украина, и ЕС дипломатично промолчали, так как сам факт прокачки ресурсов "агрессора и оккупанта" рушит старательно выстраиваемую картину мнимых страданий и понесенного ущерба.В завершение стоит добавить, что повышение тарифов ударит в первую очередь по оставшимся покупателям в Европе, среди которых Германия, Польша, Чехия и Словакия. По странному стечению обстоятельств все эти государства активно помогают Киеву, поставляя различные вооружения и обучая украинских военных на своих полигонах. Чтобы понять масштаб победы над Россией, дадим слово директору польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, который буквально месяц назад проговорился, что его компания из-за сложностей на трассе "Дружбы" вынуждена каждый день переплачивать по 28 миллионов долларов, или два миллиарда рублей.Целый год Запад хоронил российскую нефтяную отрасль, а она не только не умерла, но и успела прихватить часть новых рынков.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-georgia.ru/20230501/poshlina-na-eksport-nefti-vyrosla-v-rossii-277207856.html
https://sputnik-georgia.ru/20230426/tsena-na-neft-marki-brent-upala-nizhe-80-dollarov-vpervye-s-31-marta-277092018.html
https://sputnik-georgia.ru/20230425/stoimost-nefti-na-mirovom-rynke-prodolzhit-rasti---medvedev-277048466.html
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Сергей Савчук
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg
россия, экономика, аналитика, индия, пакистан, европа, опек, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, экономика, аналитика, индия, пакистан, европа, опек, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российская нефть сметает границы и ценовые потолки
В секторе энергетики ньюсмейкером последних дней, безусловно, выступает нефть. Начать нужно с сообщений, приходящих с Юга.
Индийские издания со ссылкой на данные собственных банков приводят статистику, из которой следует, что по итогам 2022-2023 финансового года импорт сырой нефти из России увеличился сразу в 14 раз. Отчет Резервного банка Индии (RBI) свидетельствует, что если за предыдущий контрольный период российское черное золото занимало нишу импорта всего в два процента, то за прошлый год этот показатель вплотную подошел к отметке в 20 процентов.
RBI пишет, что всего Дели потратил на закупку нефти 162,2 миллиарда долларов (107,5 — годом ранее), то есть в карманах российских нефтетрейдеров осело не менее 32 с половиной миллиардов.
Эти данные подтверждают расчеты лондонского аналитического агентства Vortexa, которое оперирует открытыми данными движения нефтеналивных судов в регионе. А также добавляет, что Россия, демонстративно наплевав с высокой мачты танкера на все введенные санкции и ценовые потолки, умудрилась потеснить на индийском рынке трех основных традиционных поставщиков — Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Объем российского импорта достиг 1,7 миллиона баррелей в сутки, в результате чего ближневосточные нефтяные воротилы инициировали переговоры с владельцами индийских НПЗ, чтобы обсудить размер скидки, которая вновь сделает нефть с Аравийского полуострова привлекательной и конкурентной.
Если в этот момент вас постигло чувство дежавю, то это вполне объяснимо. Вот уже год западная пресса и всевозможные аналитики по сто раз на дню старательно подчеркивают, что западные санкции работают, что Россия продает свою нефть с чудовищными дисконтами чуть ли не себе в убыток. На самом же деле российские жидкие углеводороды прекрасно торгуются на полуторамиллиардном рынке Индии, а скидки, чтобы хоть как-то компенсировать потерю рыночной доли, предлагают основные конкуренты в регионе.
Не теряет времени даром и соседний Пакистан. S&P Global Commodity Insights со ссылкой на министра нефти Омана сообщает, что Пакистан в ближайшее время получит 750 тысяч бочек российской нефти. Сделка уже заключена, но из-за малых глубин пакистанских портов черное золото будет поставляться вначале в Оман, а оттуда после перевалки в танкеры с меньшей осадкой оно отправится в порт Касим. Известна и цена. Агентство Platts считает, что Исламабад приобретает российскую Urals по цене не менее 52 долларов за бочку — и это именно нижняя ценовая планка.
Все происходящее без преувеличения вводит в ступор Европу, рефлекторно воспринимающую весь прочий мир с точки зрения эгоцентризма. Как пелось в милой песенке из советского кинофильма: "Что они не делают, не идут дела". Судите сами.
ЕС ввел четыре пакета санкций, добровольно отказавшись от прямых закупок российской нефти и предельно усложнив себе закупки продуктов их переработки: мазута, дизеля, нафты. Брюссель пребывал в полной уверенности, что это обрушит и российскую внешнюю торговлю, и высушит национальный бюджет. Москва изо всех сил подыгрывает Европе, утверждая, что согласно решению ОПЕК+ она уменьшила добычу на 500 тысяч баррелей, то есть добывает теперь всего 9,5 миллиона бочек в сутки. В то же самое время, по неподтвержденным данным (Минэнерго России в этом году не раскрыло текущие цифры), российские нефтяники за первые четыре месяца этого года ввели более двух с половиной тысяч новых скважин, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Пока господа в Брюсселе и Вашингтоне убеждают друг дружку, что санкции работают, экспорт российской нефти морскими судами установил исторический рекорд, а нефть густым потоком течет в Индию, Китай и Пакистан. Москва, сократив добычу, не просто умудрилась полностью закрыть свои внутренние потребности, не допустив роста цен на бензин, — она продает в Саудовскую Аравию рекордное количество дизеля. А если размотать клубок дальше, то внезапно выясняется, что за этот же период Индия установила абсолютный рекорд по поставкам нефти в Британию, а саудиты — по поставкам дизельного топлива в Сингапур. Откуда они берут дополнительные объемы — загадка века.
Красивым мазком в эту картину вписалась вчерашняя новость от "Гомельтранснафты", оператора участка нефтепровода "Дружба". Белорусская компания направила письмо в российскую "Транснефть" с просьбой увеличить с 1 июля тариф на прокачку нефти по трубопроводу сразу на 84 процента. Новость тут же подхватили всевозможные русофобские издания, приплясывая и повизгивая от радости, попутно убеждая своих читателей, что перед нами практически белорусский бунт и окончательный закат западного вектора российского нефтяного экспорта.
Правда же заключается в том, что Минск работает в полном согласии с Москвой, более того, ранее увеличение тарифов на прокачку было согласовано украинской "Укртранснафта". Россия своим решением согласилась повысить стоимость с 13 до 17 евро, о чем и Украина, и ЕС дипломатично промолчали, так как сам факт прокачки ресурсов "агрессора и оккупанта" рушит старательно выстраиваемую картину мнимых страданий и понесенного ущерба.
В завершение стоит добавить, что повышение тарифов ударит в первую очередь по оставшимся покупателям в Европе, среди которых Германия, Польша, Чехия и Словакия. По странному стечению обстоятельств все эти государства активно помогают Киеву, поставляя различные вооружения и обучая украинских военных на своих полигонах. Чтобы понять масштаб победы над Россией, дадим слово директору польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, который буквально месяц назад проговорился, что его компания из-за сложностей на трассе "Дружбы" вынуждена каждый день переплачивать по 28 миллионов долларов, или два миллиарда рублей.
Целый год Запад хоронил российскую нефтяную отрасль, а она не только не умерла, но и успела прихватить часть новых рынков.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.