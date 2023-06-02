https://sputnik-georgia.ru/20230602/chelovek-izmenivshiy-gruziyu-278221119.html

Человек, изменивший Грузию

Человек, изменивший Грузию

Пожалуй, трудно из истории нашей страны припомнить филантропа, который бы так много сделал для Грузии (потратил только на благотворительные цели три миллиарда... 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T14:26+0400

2023-06-02T14:26+0400

2023-06-02T15:07+0400

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аналитика

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С именем Бидзины Иванишвили связывают осуществление многих проектов, начиная еще со времен правления первого президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Именно он в бытность президентом Михаила Саакашвили финансировал и платил зарплаты чиновникам, заслуженным деятелям культуры, искусства и науки, на его средства были построены и отремонтированы дороги, культурные и научные учреждения, храмы… Безусловно, Иванишвили – лидер нового типа в грузинской политике, патриот, безгранично любящий свою страну. Своим примером он, можно сказать, привнес человеческий фактор в политику, оказывая помощь остро нуждающимся слоям населения. До появления Иванишвили в публичном пространстве электорат выбирал политических лидеров, по сути, за популистские обещания и пустые разговоры. Он же проявил прагматическое мышление демократического лидера, удивительное терпение, умение выслушивать чужое мнение, чем не мог похвастаться ни один из политиков переходного периода. Он вернул грузинскому народу чувство собственного достоинства, веру в будущее, уверил в возможности мирной смены власти путем участия в выборах. Его авторитет реанимировал безрейтинговые партии, создал демократическую атмосферу в медиапространстве. Иванишвили спас жизнь Зурабишвили, от которого теперь получает угрозы – "Сила народа">>Неординарным был и его поступок как лидера, добровольно ушедшего с поста премьера, как и было им обещано еще до выборов. После ухода из политики Иванишвили заявил: "Я бы хотел, чтобы наша партия была настоящим единением людей, объединенных идеологией и общими ценностями".Безусловно, неоценима заслуга Бидзины Иванишвили в том, что население Грузии, вероятно, еще долгие годы не смогло бы избавиться от диктаторского правления преступной банды вымогателей и убийц под руководством Саакашвили. А ведь именно эта банда, при попустительстве западных хозяев, грабила народ, присваивая бизнес своих же соотечественников, фабриковала выборы, устраивала жестокие репрессии инакомыслящим, в ее же "активе" и вооруженный погром телекомпании "Имеди", кровавый разгон митинга 26 мая 2011 года и т. п.! В памяти грузинского общества еще надолго останутся беззакония, на протяжении девяти лет творимые диктаторским режимом Саакашвили – незаконное помилование жестоких убийц Сандро Гиргвлиани, жестокие пытки заключенных в тюрьмах, убийства невинных граждан прямо на улицах Тбилиси... Несмотря на все совершенные преступления, сегодня его бывшие соратники по-прежнему не оставляют надежды снова вернуться к власти, жаждут реванша. А министр обороны в Кабмине Саакашвили – Давид Кезерашвили – "успешно" грабит уже западных пенсионеров, позоря на весь мир грузинский народ! Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили>>Мне стыдно за тех, кому Иванишвили в свое время протянул руку помощи (не только финансовой), кто когда-то изображал из себя его единомышленников, а сегодня начисто об этом забыл и "запел" в унисон "Нацдвижению", обвиняя создателя "Грузинской мечты" во всех смертных грехах… Что тут скажешь – везде во все времена находились неблагодарные и предатели… Этим неблагодарным деятелям наплевать и на то, что большинство удачных проектов государственного масштаба в Грузии практически были осуществлены не за счет виртуальной экономики Саакашвили, а на деньги мецената Иванишвили (достаточно лишь примера успешной полицейской реформы, которую профинансировал именно он). Они не осознают, что если бы не Иванишвили, то сегодня наши дети уже воевали бы и гибли на "втором фронте". Гражданина Украины и беглого преступника Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, украинский президент Владимир Зеленский отправил в Грузию упакованным в грузовом отсеке рефрижератора, в надежде именно на то, что и на этот раз Мишико совершит очередную "цветную революцию" и откроет по указанию Запада "второй фронт"! Когда же осужденного грузинским правосудием, одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали, западные "борцы за демократию" объявили его узником Иванишвили и президента России Владимира Путина, которые, к тому же якобы решили его убить. Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что, превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен, и, прежде всего – Путину… Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе>>Как ни парадоксально, но сегодня смерть диктатора Саакашвили больше всего выгодна активистам партии "Национальное движение", которую Миша своими неадекватными и преступными действиями, безусловно, дискредитировал как раньше, так и сейчас! Скажу больше: грузинской продажной радикальной оппозиции и международной антироссийской коалиции нужен флаг, которым должен стать мертвый Саакашвили, поскольку живой Миша больше никому не нужен! Кроме того, учитывая объем секретной информации, которой владеет Саакашвили, живой он потенциально опасен и для бывших единомышленников, и для США, и особенно для Киева. Хочу коснуться и, на мой взгляд, очень грамотной внешней политики, которую с самого же начала заявил создатель "Грузинской мечты". В частности, о необходимости иметь здоровые, нормальные отношения особенно с сопредельными государствами, в частности с Россией, что, кстати, тогда в разной форме нам советовали и наши западные партнеры. А сегодня за попытку наладить отношения между народами правящую партию жестко критикуют как оппозиционеры местно разлива, так и отдельные западные политические деятели… В это тревожное и взрывоопасное время единомышленники Бидзины Иванишвили, прекрасно осознающие важность осуществления взятого курса, призывают свой народ проводить не прозападную или пророссийскую, а сугубо прогрузинскую политику, направленную на добрососедские отношения как с великим соседом в лице России, так и с амбициозным Западом! Волею судьбы нам был послан человек, так много сделавший для своей страны, изменивший, преобразивший ее. Уверен, он и впредь будет верным служителем своей родины, своего народа. Да хранит его Господь! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, владимир путин, грузинская мечта, аналитика