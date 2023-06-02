https://sputnik-georgia.ru/20230602/italyanskie-spetsialisty-izuchayut-situatsiyu-v-monastyre-gelati-278223712.html

Итальянские специалисты изучают ситуацию в монастыре Гелати

Итальянские специалисты изучают ситуацию в монастыре Гелати

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T18:43+0400

2023-06-02T18:43+0400

2023-06-02T18:43+0400

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грузия

гелати

давид iv строитель

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Итальянские специалисты изучают текущую ситуацию в монастырском комплексе Гелати, сообщила телекомпания "Рустави 2".Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши монастыря. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати несколько месяцев назад, ранее вопросом занималось министерство культуры. Итальянские инженеры вместе с представителями патриархии провели первый осмотр ситуации в монастыре, после чего будет запланирован следующий этап работ. Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?>>Местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио провел презентацию запланированных работ, на которой присутствовали представители правительства. Отмечается, что сейчас ситуация в храме тяжелая, однако патриархия надеется на лучшее, так как привлечены специалисты самого высокого уровня. Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс. Но Патриархия осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. В апреле Патриархия получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист>>Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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