https://sputnik-georgia.ru/20230602/mezhdunarodnaya-vystavka-vina-winexpo-2023-nachala-rabotu-v-tbilisi-278234912.html
Международная выставка вина WinExpo 2023 начала работу в Тбилиси
Международная выставка вина WinExpo 2023 начала работу в Тбилиси
Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T20:59+0400
2023-06-02T20:59+0400
2023-06-02T20:59+0400
грузия
новости
экономика
expo georgia
отар шамугия
вино и виноделие грузии
грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Винные компании из семи стран мира принимают участие в 15-й международной выставке вина и алкогольных напитков WINEXPO 2023, которая открылась в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. WINEXPO – одно из крупнейших событий в области виноделия в Кавказском регионе. Выставка проходит со 2 по 4 июня с 11:00 до 19:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие до 200 компаний из Грузии, Италии, Германии, Венгрии, Турции, Украины и Армении. По его словам, показатели экспорта грузинского вина ежегодно растут. "В прошлом году мы экспортировали рекордное количество – 103 млн литров вина, что на 23 млн больше, чем данные предыдущего года. Я думаю, что это довольно большие цифры. И в этом году важно, что мы сохраняем эту динамику роста. Это результат нашей совместной работы, частного сектора и государства, и я уверен, что этот результат еще больше улучшится", – сказал министр. Как отметил Шамугия, в будущем государство будет выделять еще больше средств для представления грузинского вина на всех важных мероприятиях и выставках. Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках >>Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне >>Помимо производителей WinExpo 2023 принимает экспортеров, сомелье, представителей отелей, ресторанов, торговых сетей и международных СМИ и, конечно же, любителей вина со всего мира. В рамках выставки, как и в предыдущие годы, при поддержке Национального агентства вина около 40 малых, средних и семейных виноделен Грузии представят посетителям выставки свою продукцию, различные виды вин, в том числе из квеври и биодинамические вина. Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество >>Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям, найти партнеров и увеличить экспортные возможности. На выставке, помимо продукции крупных предприятий по производству вина и алкогольных напитков, малых, средних и семейных виноделен, представлены существующие технологии в винодельческой отрасли, упаковочные и вспомогательные материалы, техника для виноградарства и виноделия, удобрения, аксессуары, услуги и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, expo georgia, отар шамугия , вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, новости, экономика, expo georgia, отар шамугия , вино и виноделие грузии, грузинское вино
Международная выставка вина WinExpo 2023 начала работу в Тбилиси
Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Винные компании из семи стран мира принимают участие в 15-й международной выставке вина и алкогольных напитков WINEXPO 2023, которая открылась в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
WINEXPO – одно из крупнейших событий в области виноделия в Кавказском регионе. Выставка проходит со 2 по 4 июня с 11:00 до 19:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие до 200 компаний из Грузии, Италии, Германии, Венгрии, Турции, Украины и Армении.
"В течение нескольких лет государство реализует ряд важных мероприятий по популяризации грузинского вина, в результате чего сегодня весь мир знает, что Грузия – родина вина с 8000-летней историей непрерывного ртвели (сбора урожая винограда – ред.)", – заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на открытии WINEXPO.
По его словам, показатели экспорта грузинского вина ежегодно растут.
"В прошлом году мы экспортировали рекордное количество – 103 млн литров вина, что на 23 млн больше, чем данные предыдущего года. Я думаю, что это довольно большие цифры. И в этом году важно, что мы сохраняем эту динамику роста. Это результат нашей совместной работы, частного сектора и государства, и я уверен, что этот результат еще больше улучшится", – сказал министр.
Как отметил Шамугия, в будущем государство будет выделять еще больше средств для представления грузинского вина на всех важных мероприятиях и выставках.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
Помимо производителей WinExpo 2023 принимает экспортеров, сомелье, представителей отелей, ресторанов, торговых сетей и международных СМИ и, конечно же, любителей вина со всего мира.
В рамках выставки, как и в предыдущие годы, при поддержке Национального агентства вина около 40 малых, средних и семейных виноделен Грузии представят посетителям выставки свою продукцию, различные виды вин, в том числе из квеври и биодинамические вина.
Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям, найти партнеров и увеличить экспортные возможности.
На выставке, помимо продукции крупных предприятий по производству вина и алкогольных напитков, малых, средних и семейных виноделен, представлены существующие технологии в винодельческой отрасли, упаковочные и вспомогательные материалы, техника для виноградарства и виноделия, удобрения, аксессуары, услуги и т. д.