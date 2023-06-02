https://sputnik-georgia.ru/20230602/mezhdunarodnaya-vystavka-vina-winexpo-2023-nachala-rabotu-v-tbilisi-278234912.html

Международная выставка вина WinExpo 2023 начала работу в Тбилиси

Международная выставка вина WinExpo 2023 начала работу в Тбилиси

Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Винные компании из семи стран мира принимают участие в 15-й международной выставке вина и алкогольных напитков WINEXPO 2023, которая открылась в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. WINEXPO – одно из крупнейших событий в области виноделия в Кавказском регионе. Выставка проходит со 2 по 4 июня с 11:00 до 19:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие до 200 компаний из Грузии, Италии, Германии, Венгрии, Турции, Украины и Армении. По его словам, показатели экспорта грузинского вина ежегодно растут. "В прошлом году мы экспортировали рекордное количество – 103 млн литров вина, что на 23 млн больше, чем данные предыдущего года. Я думаю, что это довольно большие цифры. И в этом году важно, что мы сохраняем эту динамику роста. Это результат нашей совместной работы, частного сектора и государства, и я уверен, что этот результат еще больше улучшится", – сказал министр. Как отметил Шамугия, в будущем государство будет выделять еще больше средств для представления грузинского вина на всех важных мероприятиях и выставках. Грузинское вино будут активно продвигать на стратегических рынках >>Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне >>Помимо производителей WinExpo 2023 принимает экспортеров, сомелье, представителей отелей, ресторанов, торговых сетей и международных СМИ и, конечно же, любителей вина со всего мира. В рамках выставки, как и в предыдущие годы, при поддержке Национального агентства вина около 40 малых, средних и семейных виноделен Грузии представят посетителям выставки свою продукцию, различные виды вин, в том числе из квеври и биодинамические вина. Россия увеличила импорт грузинского вина – Роскачество >>Мероприятие является одной из важных площадок для грузинских производителей, чтобы представить свою продукцию потребителям, найти партнеров и увеличить экспортные возможности. На выставке, помимо продукции крупных предприятий по производству вина и алкогольных напитков, малых, средних и семейных виноделен, представлены существующие технологии в винодельческой отрасли, упаковочные и вспомогательные материалы, техника для виноградарства и виноделия, удобрения, аксессуары, услуги и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, expo georgia, отар шамугия , вино и виноделие грузии, грузинское вино