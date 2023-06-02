https://sputnik-georgia.ru/20230602/pomiluet-li-prezident-gruzii-mikhaila-saakashvili-278238636.html

Помилует ли президент Грузии Михаила Саакашвили?

Помилует ли президент Грузии Михаила Саакашвили?

О Саакашвили нужно заботиться, как и о многих других президентах в мире, находящихся в заключении, считает президент 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T23:54+0400

2023-06-02T23:54+0400

2023-06-03T00:16+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

еспч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/16/250675957_0:29:2170:1250_1920x0_80_0_0_09b2c8c2de1ad0bec8ec7a83870cff17.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Ущерб имиджу Грузии нанесен в результате принятых правительством решений, и вопрос помилования или непомилования не отменяет этот ущерб, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос агентства France 24, который касался возможного помилования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, учитывая его состояние здоровья. По словам Зураишвили, о Саакашвили нужно заботиться, как и о многих других президентах в мире, находящихся в заключении. "Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, которые больше соответствуют тому, что ожидается от страны, вступающей в ЕС", – отметила она. На данный момент президент Грузии избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе >>Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей>>Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили >>Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , еспч