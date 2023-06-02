https://sputnik-georgia.ru/20230602/premer-gruzii-priglasil-delegatsiyu-azerbaydzhana-na-forum-shelkovogo-puti-278233472.html

Премьер Грузии пригласил делегацию Азербайджана на Форум Шелкового пути

Премьер Грузии пригласил делегацию Азербайджана на Форум Шелкового пути

Грузия и Азербайджан успешно реализуют различные экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального значения, заявил премьер 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил находящуюся в Тбилиси с визитом азербайджанскую делегацию во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым на "Тбилисский форум Шелкового пути" осенью текущего года, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в столице Грузии в четвертый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. В ходе встречи с главой Минэкономики Азербайджана стороны рассмотрели положительную динамику экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и основные направления существующего стратегического партнерства между странами. Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога. Вузы и профтехучилища Грузии и Азербайджана успешно сотрудничают >>Было сказано, что Грузия и Азербайджан успешно реализуют различные экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального значения, и была выражена готовность к более тесному сотрудничеству в будущем, чтобы в полной мере использовать имеющийся потенциал между двумя странами. Внимание было уделено инвестиционному потенциалу страны. Кроме того, было отмечено, что одним из приоритетов правительства Грузии является усиление транзитной функции страны и формирование регионального логистического хаба. Речь шла о важности проведения работ по строительству новой соединительной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в ускоренном темпе. На данный момент грузинский участок БТК закрыт в связи с ускорением темпов строительства генеральным подрядчиком. К этому времени на грузинском участке выполнено около 86% работ. О вложении дополнительных 100 миллионов долларов в строительство железной дороги было объявлено в декабре прошлого года. Что председатель парламента Грузии обсудил с президентом Азербайджана >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузия и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной сфере >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. По данным за январь-апрель 2023 года Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, страны наторговали на сумму 500,9 миллионов долларов, на 12,5% больше чем за аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, экономика, ираклий гарибашвили