https://sputnik-georgia.ru/20230602/sanktsii-ukrainy-ne-yavlyayutsya-mezhdunarodnymi--zamglavy-minfina-gruzii-278229054.html

Санкции Украины не являются международными – замглавы Минфина Грузии

Санкции Украины не являются международными – замглавы Минфина Грузии

Единственная грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая получила разрешение на прямые полеты в Россию, стала объектом критики как внутри страны, так и... 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T17:21+0400

2023-06-02T17:21+0400

2023-06-02T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Санкции, введенные Украиной, не означают включения в список международных санкций, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе в эфире Первого канала. Грузинская компания Georgian Airways попала в потенциальный санкционный список Украины после запуска прямых авиарейсов в Россию. Замминистра заявил, что не ожидает нарушения международных санкций со стороны Georgian Airways. Между тем в том случае, если Georgian Airways или любая другая компания нарушит санкции и сама им подвергнется, это не нанесет значительного ущерба государственному бюджету и экономике Грузии, отметил он.Директор Georgian Airways удивлен реакцией в Грузии из-за полетов в Москву>>Грузинскую авиакомпанию Georgian Airways включили в составляемый Украиной список компаний, подлежащих санкциям. Данные компании размещены на официальном интернет-портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в разделе "Юридические лица, в отношении которых пока не введены санкции". Кроме того, в списке физлиц, в отношении которых пока не введены санкции, оказались глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и ее владелец Давид Гаиашвили. Ранее в список внесли экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили. Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили>>Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на получение разрешения выполнять прямые перелеты между Россией и Грузией. В связи с этим грузинская авиакомпания стала объектом критики со стороны части оппозиции и общественности. Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за того, что она начала летать в Россию. В свою очередь директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил Зурабишвили "персоной нон грата" на своих самолетах до тех пор, пока она не принесет свои извинения грузинскому народу.Прямое авиасообщение между Россией и ГрузиейАвиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Запрет был снят в середине мая 2023 года по решению российских властей. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, в Москву полетел самолет Georgian Airways. Georgian Airways c середины июня готовится к открытию рейсов из России в Европу через Тбилиси.Еще одна российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые регулярные рейсы Сочи-Тбилиси с 15 июня и по маршруту Москва-Кутаиси-Москва с 16 июня. Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты пока только этим трем авиакомпаниям. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, саломе зурабишвили , georgian airways, украина, тбилиси, авиасообщение россии и грузии