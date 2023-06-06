https://sputnik-georgia.ru/20230606/kakova-situatsiya-so-sprosom-na-zemli-v-gruzii--analiz-tbc-capital-278309723.html

Какова ситуация со спросом на земли в Грузии – анализ TBC Capital

Какова ситуация со спросом на земли в Грузии – анализ TBC Capital

По количеству сделок показатели 2022 года превышают допандемийный уровень, но в большинстве городов отстают от данных за 2021 год 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T09:01+0400

2023-06-06T09:01+0400

2023-06-06T09:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Продажи земельных участков под жилую застройку в 2022 году снизились в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Телави, Гори и Гудаури, говорится в исследовании TBC Capital. По информации TBC Capital, статистика проданных земель показывает, что в рассматриваемых городах по количеству сделок показатели 2022 года превышают допандемийный уровень, но в большинстве городов отстают от данных за 2021 год. В 2022 году годовой рост был зафиксирован только в Батуми (+16%), Бакуриани (+2%) и Зугдиди (+21%). Аналитики компании пояснили этапы реализации девелоперских проектов: составление плана проекта, поиск земельного участка и получение разрешения на строительство. Из данных о разрешениях, аналитики сделали вывод, что предложение на рынке недвижимости находится на высоком уровне. В начале 2023 года разрешений было выдано на значительно большее количество жилплощадей по сравнению с предыдущим годом. Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии >>Анализируя ситуацию в строительном секторе TBC Capital выявил, что продолжительность и стоимость процесса строительства зависят от таких основных факторов, как качество используемых материалов, архитектурные формы проекта и месторасположение проекта. Как заявили аналитики, репутация и опыт строительной компании, выгодное месторасположение проекта, эффективная маркетинговая кампания и высококвалифицированная команда продаж являются залогом прибыли девелоперских компаний. В 2022 году средняя стоимость девелоперских проектов за 1 кв. м площади застройки в случае с Тбилиси составила 546 долларов, а в Батуми – 502 доллара. При этом средняя цена продажи жилой площади в девелоперских проектах составила $1 092/кв. м в Тбилиси и $1 159/кв. м в Батуми. Что касается расходов на строительство, то, по данным девелоперских проектов, большую часть затрат составляют строительные материалы (57%) и заработная плата (27%). Преимущества покупки недвижимости в Грузии - чем интересуются граждане России?>>Компания отмечает, что рыночный спрос на стройматериалы ослаб в 2020 году из-за распространения COVID-19 и введенных ограничений. Уже в 2021 году спрос на строительные материалы начал восстанавливаться (+7% г/г в долларах США), а в 2022 году государственные капитальные расходы и рынок жилой недвижимости выросли в сумме на 36% (в долларах США). В результате роста спроса в 2022 году рынок строительных материалов, который включает производство и импорт арматуры и других стальных материалов, цемента, бетона, инертных материалов и стеновых блоков, увеличился на 30% в долларах и на 18% в лари по сравнению с 2021 годом (без учета экспорта). Бизнес и недвижимость граждан России в Грузии: последние данные >>По информации TBC Capital, весной 2022 года на фоне конфликта на Украине цены выросли еще быстрее. Этому способствовали частичное разрушение производственной инфраструктуры на Украине и приостановка производственного процесса. Также на резкий рост цен на продукты питания, основные металлы и энергоносители на мировом рынке повлияли и экономические санкции, введенные против России. Между тем, со второй половины 2022 года цены на сырьевые товары на мировых рынках начали снижаться на фоне замедления экономического роста в Китае, ожидания экономического спада в Евросоюзе и США, повышения процентных ставок. По информации кампании, по состоянию на февраль 2023 года цены лишь немного выше доконфликтного уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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