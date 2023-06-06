https://sputnik-georgia.ru/20230606/premer-gruzii-pravitelstvo-polnostyu-podderzhivaet-patriarkhiyu-v-restavratsii-gelati-278337991.html

Премьер Грузии: правительство полностью поддерживает патриархию в реставрации Гелати

Премьер Грузии: правительство полностью поддерживает патриархию в реставрации Гелати

Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T22:18+0400

2023-06-06T22:18+0400

2023-06-06T22:18+0400

грузия

новости

общество

гелати

ираклий гарибашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Правительство Грузии поддерживает все действия патриархии, предпринимаемые в направлении реставрации фресок в храме Пресвятой Богородицы монастырского комплекса Гелати. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. Премьер-министр Грузии во время осмотра монастыря Гелати в Кутаиси ознакомился с планом работ, а также отметил необходимость разработки единого генерального плана работ. На данный момент по приглашению патриархии ситуацию в храме оценили директор всемирно известной организации Studio Projectione e Control Алессандро Боццетти и главный специалист Кристиано Руссо, который должны представить патриархии дальнейший план работ. Планы по Гелати В июле Гелати посетят также известные специалисты по реставрации Стивен Рикерби и Лиза Шекеде, которые изучат текущую ситуацию и дадут первые рекомендации о подходах к сохранению фресок. Птриархия уже провела переговоры с немецкой компанией "Layer", которая на данный момент является мировым лидером по выполнению подобных работ, и в ближайшее время храм будет покрыт специальной крышей. Часть уникальных фресок оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши монастыря. Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации. В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Итальянские специалисты изучают ситуацию в монастыре Гелати >>Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?>>Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, гелати, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii