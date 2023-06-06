https://sputnik-georgia.ru/20230606/razvitie-kurorta-abastumani-prodolzhaetsya--gostinitsy-primut-gostey-v-2025-godu-278339444.html

Развитие курорта Абастумани продолжается – гостиницы примут гостей в 2025 году

Развитие курорта Абастумани продолжается – гостиницы примут гостей в 2025 году

Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T23:58+0400

2023-06-06T23:58+0400

2023-06-07T00:14+0400

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абастумани

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ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Большинство основных гостиниц горноклиматического курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) будут готовы к приему гостей к лету 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. На днях главы Минэкономики и Мининфраструктуры Леван Давиташвили и Ираклий Карселадзе провели рабочую встречу с представителями частного сектора, от которых заслушали информацию о текущих и планируемых строительствах гостиниц на курорте Абастумани. Во встрече, состоявшейся в Минэкономики, приняли участие практически все инвесторы, развивающие проекты отелей, ресторанов и площадок для проведения мероприятий в Абастумани. Обсерватория в Абастумани обретает новые функции >>Представители частного сектора представили министрам подробную информацию о своих проектах и ​​обсудили различные направления, которые реализуются при поддержке государства в рамках проекта "Абастумни" по поддержке частного сектора. Наряду с проектами, которые реализует частный сектор в рамках плана развития Абастумни, были также отмечены важные работы, выполняемые государством. Среди них – завершение полного восстановления около 20 исторических домов 19-20 веков на центральной улице Абастумани, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Также разработан генеральный план развития курорта. Дорога от Кутаисского аэропорта до Абастумани сократится вдвое >>Кроме того, в 2020-2022 годах завершено строительство-восстановление систем водоснабжения и канализации курорта и очистных сооружений. На данном этапе продолжается полное восстановление дороги Багдати-Абастумани, строительство объездной дороги Абастумани, автовокзала и открытой автостоянки. Одним из важных вопросов, на котором акцентировали внимание участники встречи, стала диверсификация гостиничной застройки в Абастумани, подразумевающая развитие как пятизвездочных отелей международного бренда, так и местных малобюджетных объектов размещения. Стороны договорились, что подобные рабочие встречи будут продолжены в более интенсивном режиме. История курорта Разные форма туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Бакурадзе: для больных туберкулезом строится новая больница в Абастумани >>Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн. Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абастумани

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грузия, туризм, новости, экономика, абастумани, леван давиташвили, ираклий карселадзе