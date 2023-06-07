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Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте
Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением, говорится в законопроекте 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T07:01+0400
2023-06-07T07:01+0400
2023-06-07T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению реформы междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение. Согласно изменениям в закон "Об автомобильном транспорте" перевозчиком после принятия закона будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения. Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми. Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок? >>Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика. Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением. Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения. Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее >>При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс. Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса. Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн. Кроме того, пассажирские перевозки смогут осуществлять транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, а также транспортные средства весом более 5 тонн с наличием более 8 посадочных мест. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии
Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте
07:01 07.06.2023 (обновлено: 07:07 07.06.2023)
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением, говорится в законопроекте
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению реформы междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение.
Согласно изменениям в закон "Об автомобильном транспорте" перевозчиком после принятия закона будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения.
Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми.
Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика.
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением.
Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения.
При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс.
Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса.
Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности.
Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн.
Кроме того, пассажирские перевозки смогут осуществлять транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, а также транспортные средства весом более 5 тонн с наличием более 8 посадочных мест.
Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по установленным маршрутам.