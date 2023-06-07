Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230607/kakoy-budet-reforma-mezhdugorodnikh-perevozok-zakonoproekt-uzhe-v-parlamente-278341489.html
Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте
Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением, говорится в законопроекте 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T07:01+0400
2023-06-07T07:07+0400
грузия
новости
общество
экономика
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23984/70/239847035_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_31d51645dacaa2d3f6fce504a763d81d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению реформы междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение. Согласно изменениям в закон "Об автомобильном транспорте" перевозчиком после принятия закона будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения. Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми. Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок? &gt;&gt;Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика. Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением. Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения. Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее &gt;&gt;При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс. Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса. Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта &gt;&gt;Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн. Кроме того, пассажирские перевозки смогут осуществлять транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, а также транспортные средства весом более 5 тонн с наличием более 8 посадочных мест. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23984/70/239847035_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_2428f83b2978cc5ab13f2d203d6e7505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, экономика, транспорт в грузии

Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте

07:01 07.06.2023 (обновлено: 07:07 07.06.2023)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Рейсовый автобус из Стамбула с туристами на набережной
Рейсовый автобус из Стамбула с туристами на набережной - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
Подписаться на
НовостиTelegram
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением, говорится в законопроекте
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению реформы междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение.
Согласно изменениям в закон "Об автомобильном транспорте" перевозчиком после принятия закона будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения.
Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми.
Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок? >>
Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика.
Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением.
Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения.
Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее >>
При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс.
Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса.
Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности.
В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>
Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн.
Кроме того, пассажирские перевозки смогут осуществлять транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, а также транспортные средства весом более 5 тонн с наличием более 8 посадочных мест.
Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по установленным маршрутам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0