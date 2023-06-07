https://sputnik-georgia.ru/20230607/kakoy-budet-reforma-mezhdugorodnikh-perevozok-zakonoproekt-uzhe-v-parlamente-278341489.html

Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте

Какой будет реформа междугородних перевозок: законопроект уже в парламенте

Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением, говорится в законопроекте 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T07:01+0400

2023-06-07T07:01+0400

2023-06-07T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению реформы междугородних пассажирских и грузовых перевозок, согласно которым теперь водителям для этого понадобится специальное разрешение. Согласно изменениям в закон "Об автомобильном транспорте" перевозчиком после принятия закона будет считаться только то лицо, которое осуществляет перевозки на основании специального разрешения. Разрешения могут быть одноразовыми или многоразовыми. Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок? >>Всего власти Грузии будут выдавать три вида разрешений: разрешение на перевозку пассажиров, разрешение на международные грузовые перевозки и разрешение на международные грузовые перевозки выше квоты для иностранного перевозчика. Разрешения будут выдаваться без конкурса, и правила их выдачи определит правительство Грузии специальным постановлением. Кроме того, после принятия поправок в грузинском законодательстве появится понятие "автовокзал". Под автовокзалом подразумевается устроенное согласно техническому регламенту место с целью перевозки пассажиров, откуда по установленным правилам будет возможно осуществлять междугородние и международные регулярные и/или нерегулярные пассажирские перевозки при наличии разрешения. Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее >>При этом у каждого автовокзала будет специальный сертификат, подтверждающий его соответствие техническому регламенту и класс. Автовокзалы будут делиться на три класса: первый, откуда осуществляются международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки, и второй, откуда осуществляются внутренние перевозки, а международные возможны только при отсутствии вокзала первого класса. Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>Также в законодательство Грузии вернется понятие "автобус" – транспортное средство, предназначенное для перевоза пассажиров с более 8 посадочных мест и весом до 5 тонн. Кроме того, пассажирские перевозки смогут осуществлять транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, а также транспортные средства весом более 5 тонн с наличием более 8 посадочных мест. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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