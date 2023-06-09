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Торговля газом через Украину втрое превышает товарооборот Грузии с РФ за год – Вольский
Торговля газом через Украину втрое превышает товарооборот Грузии с РФ за год – Вольский
Некоторые представители оппозиции и западные политики призывают Грузию ввести санкции против России 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T13:09+0400
2023-06-09T13:09+0400
2023-06-09T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузию призывают ввести санкции против России в то время, как только односторонняя торговля газом через Украину в три раза превышает весь товарооборот Грузии с Россией за год, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Политик считает, что эта тема может быть использована при решении вопроса о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.Политик, отвечая на вопрос журналиста, ожидается ли негативное решение о получении статуса, ответил, что у разумных властей должен быть расчет с учетом любой ситуации. Запад знает об этом, и вместо того, чтобы по этому вопросу было справедливое отношение, они все равно ведут разговор о санкциях, заявил Вольский.Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили>>Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа и конечной целью которой является объединение страны. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, украина, россия
Торговля газом через Украину втрое превышает товарооборот Грузии с РФ за год – Вольский
13:09 09.06.2023 (обновлено: 13:20 09.06.2023)
Некоторые представители оппозиции и западные политики призывают Грузию ввести санкции против России
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузию призывают ввести санкции против России в то время, как только односторонняя торговля газом через Украину в три раза превышает весь товарооборот Грузии с Россией за год, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
"Почему они делают акцент на этой теме? Не думают ли они о том, что мы не можем это выполнить, потому что страна реально будет разрушена, они сами хорошо это знают. Они торгуют и газом, и энергоресурсами, и алмазами. Только односторонняя торговля газом через Украину в три раза превышает весь товарооборот, который у нас есть с Россией за год", – заявил Вольский.
Политик считает, что эта тема может быть использована при решении вопроса о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
"Исходя из этого, не является ли это такой темой, чтобы постоянно держать тебя под этими несправедливыми замечаниями, чтобы в будущем они могли принять решение исходя из той политики, которая нужна сегодня в конкретной политической конъюнктуре", – заявил Вольский в передаче "Имеди LIVE".
Политик, отвечая на вопрос журналиста, ожидается ли негативное решение о получении статуса, ответил, что у разумных властей должен быть расчет с учетом любой ситуации.
"Так как весь оппозиционный спектр в ожидании того, чтобы нам не дали статус кандидата, несмотря на эти цифры, чтобы после развился революционный процесс", – объяснил он.
Запад знает об этом, и вместо того, чтобы по этому вопросу было справедливое отношение, они все равно ведут разговор о санкциях, заявил Вольский.
Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что призыв к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа и конечной целью которой является объединение страны.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет.