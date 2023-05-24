https://sputnik-georgia.ru/20230524/gde-logika--premer-gruzii-obratilsya-k-ssha-i-evrosoyuzu-277989800.html
"Где логика?" – премьер Грузии обратился к США и Евросоюзу
"Где логика?" – премьер Грузии обратился к США и Евросоюзу
США и Евросоюз осудили возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T18:03+0400
2023-05-24T18:03+0400
2023-05-24T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает нелогичным недовольство США и Евросоюза тем, что страна продолжает торгово-экономические отношения с Россией на фоне конфликта на Украине.Пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. В свою очередь пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер отметил, что находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. Сейчас не время наращивать отношения с Россией, сказал он.По его словам, в 2008 году никто в мире не вводил санкции против России. В период с 2008 по 2022 год один только Евросоюз купил у России товары на 2,3 триллиона долларов. Более того, сейчас Евросоюз за четыре дня торгует с Россией на ту же сумму, что Грузия за год. По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что, по словам премьера, является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет.Грузия благодарна США, но у нее свои национальные интересы – премьер>>Премьер подчеркнул, что авиасообщение является частью торгово-экономических отношений, поэтому Грузия не стала выступать против возобновления прямых полетов, когда Россия сняла действующий с 2019 года запрет. По его словам, отказ был бы расценен как введение санкций против России, чего Грузия делать не намерена."Экономика Грузии будет разрушена, мы навредим нашему народу, если введем подобные двусторонние экономические санкции против России", – заявил Гарибашвили.При этом он добавил, что Грузия поддерживает Украину. Страна присоединилась более чем к 500 резолюциям и заявлениям в поддержку Украины, а также соблюдает международные финансовые санкции. Первый рейс после отмены российской стороной запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, возобновила прямые полеты грузинская авиакомпания Georgian Airways.Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, сша, ираклий гарибашвили, евросоюз
"Где логика?" – премьер Грузии обратился к США и Евросоюзу
США и Евросоюз осудили возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает нелогичным недовольство США и Евросоюза тем, что страна продолжает торгово-экономические отношения с Россией на фоне конфликта на Украине.
Пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. В свою очередь пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер отметил, что находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. Сейчас не время наращивать отношения с Россией, сказал он.
"Вопрос к моим европейским, американским друзьям следующий: дорогие друзья, (после войны августа 2008 года в Грузии – ред.) вы в обычном режиме продолжали бизнес с Россией, не вводили санкции... Где логика?" – сказал Гарибашвили на встрече в рамках ежегодного экономического форума в Катаре.
По его словам, в 2008 году никто в мире не вводил санкции против России. В период с 2008 по 2022 год один только Евросоюз купил у России товары на 2,3 триллиона долларов.
Более того, сейчас Евросоюз за четыре дня торгует с Россией на ту же сумму, что Грузия за год.
По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что, по словам премьера, является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости
, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет.
Премьер подчеркнул, что авиасообщение является частью торгово-экономических отношений, поэтому Грузия не стала выступать против возобновления прямых полетов, когда Россия сняла действующий с 2019 года запрет. По его словам, отказ был бы расценен как введение санкций против России, чего Грузия делать не намерена.
"Экономика Грузии будет разрушена, мы навредим нашему народу, если введем подобные двусторонние экономические санкции против России", – заявил Гарибашвили.
При этом он добавил, что Грузия поддерживает Украину. Страна присоединилась более чем к 500 резолюциям и заявлениям в поддержку Украины, а также соблюдает международные финансовые санкции.
Первый рейс после отмены российской стороной запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, возобновила прямые полеты грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.
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