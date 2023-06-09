https://sputnik-georgia.ru/20230609/vremennaya-poshlina-na-muku-iz-rossii-vvoditsya-v-gruzii-278422721.html

Временная пошлина на муку из России вводится в Грузии

Временная пошлина на муку из России вводится в Грузии

В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T15:43+0400

2023-06-09T15:43+0400

2023-06-09T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Импорт более 200 килограммов пшеничной муки в Грузию будет облагаться налогом в размере 20 тетри за 1 килограмм с 12 июня, говорится в постановлении правительства на сайте Законодательного вестника "Мацне". Решение о введении временной пошлины на импорт муки правительство приняло в целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Соответствующие поправки были внесены в постановление правительства "Об утверждении размеров платы и ее ставок за оказание услуг юридическим лицом публичного права – Службой доходов" от 30 марта 2010 года. Грузия введет пошлину на импорт муки из России - как это отразится на стоимости хлеба? >>Плата за услуги по оформлению ввоза муки будет действовать до 1 ноября 2023 года. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары переполнены пшеницей объемом 40-50 тысяч тонн, а фермерам просто некуда девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, зерно, правительство грузии, налоги