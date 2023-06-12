https://sputnik-georgia.ru/20230612/mcdonalds-okazalsya-v-tsentre-skandala-iz-za-lgbt-propagandy-sredi-detey-v-gruzii-278494300.html

McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии

McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии

В книге-подарке из детского меню Happy Meal рассказана история любви Элтона Джона и его гражданского мужа 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T19:44+0400

2023-06-12T19:44+0400

2023-06-12T19:44+0400

грузия

новости

общество

темур чкония

mcdonald's

элтон джон

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Грузии способствует разжиганию новых очагов гражданского противостояния, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. В сети ресторанов в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни британского музыканта Элтона Джона, в том числе о его гражданском партнере Дэвиде Фернише и их любовных отношениях. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". Указанный факт политик назвал проведением совершенно "возмутительной политики" в отношении детей."(Цель – ред.) как-то раскачать Грузию, как-то создать новые очаги гражданского противостояния, тем более с использованием такого раздражающего фактора, как ЛГБТ-пропаганда среди детей", – заявил Вольский. Депутат сообщил, что он уже отправил сообщение основателю компании "Макдональдс Грузия" Темуру Чкония, который также владеет заводом Coca-Cola, и попросил уточнить, "это ли является политикой последнего периода McDonald's и Coca-Cola, чтобы вносить такую тему, которая обязательно вызовет противостояние в обществе". Компанию McDonald's в Грузии обвинили в дезинформации>>Это не первый случай, когда McDonald's в Грузии оказывается в центре внимания общественности. Еще в мае в правящей партии обвинили компанию в антигосударственной деятельности после того, как на улицах Тбилиси появились рекламные баннеры McDonald's с надписью "Сегодня в Грузии более 235 000 семей с детьми живут в бедности". В то время, как по данным Агентства социального обслуживания на 1 мая 2023 года, в Грузии было 137,2 тысячи соцнезащищенных семей, в которых 230,9 тысячи детей младше 16 лет. Вскоре руководство McDonald's признало ошибку, и рекламные баннеры были сняты. Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, темур чкония, mcdonald's, элтон джон