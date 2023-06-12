https://sputnik-georgia.ru/20230612/novoe-obschestvennoe-dvizhenie-khochet-provesti-plebistsit-po-zapretu-lgbt-propagandy-v-gruzii-278500793.html

Новое общественное движение хочет провести плебисцит по запрету ЛГБТ-пропаганды в Грузии

Новое общественное движение хочет провести плебисцит по запрету ЛГБТ-пропаганды в Грузии

В стране идет очень серьезная работа, давление, чтобы воздействовать и нарушить психику детей, заявил один из учредителей нового движения 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T23:46+0400

2023-06-12T23:46+0400

2023-06-13T01:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Новое общественное движение – консервативное объединение "Грузия прежде всего" – планирует собрать подписи по всей стране для проведения плебисцита по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в Грузии. В Театре Руставели прошел учредительный съезд нового общественного движения – консервативного объединения "Грузия прежде всего". По словам основателей, это будет широкое общественное движение, которое объединится вокруг определенной системы ценностей. По их словам, будет создана мощная организованная сила, которая достойно встретит угрозы, стоящие перед страной. По его словам, идет очень серьезная работа, давление, чтобы воздействовать и нарушить психику детей, и в то же время идет разрушение всех тех опор, которые реально защищают ребенка от этой пагубной идеологии. "Это вера, крепкая семья, христианская мораль. Все это происходит комплексно, чтобы если не на нас, то оказать негативное влияние на наши будущие поколения и наших детей", – сказал он. Шакарашвили отметил, что случай с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's в Грузии – доказательство этому. McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии >>"Наверно, вы и не могли себе представить, что придется доказывать такую истину, что есть два пола, мать есть мать, отец есть отец и т. д. Возможно, несколько лет назад это звучало невероятно, но сегодня это печальный факт, это реальная опасность. Тот факт, случай с McDonald's, является еще одним продолжением и доказательством этого", – сказал он. По словам Шакаришвили, плебисцит также будет касаться того, чтобы вопросы клеветы и оскорбления регулировались законом. "Грузинская мечта" не поддержит идею о запрете ЛГБТ-парадов >>"Это будут два вопроса, которые будут заданы перед грузинским обществом в форме плебисцита и на которые грузинское общество даст соответствующий ответ. В противном случае мы все анализируем, что продолжение всего этого приведет нас к плохим формам", – сказал Шакаришвили. В сети ресторанов McDonald's в Грузии в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни британского музыканта Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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