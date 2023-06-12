https://sputnik-georgia.ru/20230612/parlament-gruzii-nameren-preodolet-prezidentskoe-veto-na-tekuschey-nedele-278500540.html

Парламент Грузии намерен преодолеть президентское вето на текущей неделе

Парламент Грузии намерен преодолеть президентское вето на текущей неделе

Единственная разница между нашей позицией и замечаниями президента – это вопрос первого вице-президенте Национального банка, заявил депутат от правящей партии 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T23:18+0400

2023-06-12T23:18+0400

2023-06-12T23:51+0400

политика

грузия

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экономика

мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

вето президента

парламент грузии

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Парламент Грузии преодолеет президентское вето на принятые поправки в закон "О Национальном банке" на текущей неделе, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Ранее "Грузинская мечта" обвинила президента Саломе Зурабишвили в нарушении договоренности – она должна была представить парламенту на утверждение кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили в члены Совета Нацбанка, а правящая партия – отказаться преодолевать президентское вето на принятые парламентом поправки в закон о Нацбанке. В ответ на отказ президента "Мечта" заявила, что спорный закон будет принят. Как пояснил Мдинарадзе, правительство несет ответственность за то, чтобы управление Национальным банком осуществлялось правильно, чтобы он был укомплектован компетентными, независимыми кадрами и чтобы управление осуществлялось в соответствии с вызовами, которые часто обсуждаются позже – девальвация, инфляция, цены и т. д. "Единственная разница между нашей позицией и замечаниями президента – это вопрос первого вице-президенте Национального банка. Другого отличия нет. Этот один вопрос вызвал спор. Мы считаем, что вся критика по этому вопросу является субъективной, не исходящей из реальных оснований, поэтому парламент Грузии преодолеет вето президента", – сказал Мдинарадзе. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. С тех пор исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения". Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. Скандальный законопроект Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которых Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты">>Авторы поправок – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", они объяснили свою инициативу необходимостью четкого определения, кто будет исполнять обязанности главы Национального банка после истечения полномочий Гвенетадзе. Президент же считает, что не было никакой необходимости принимать законопроект в ускоренном режиме и что в прошлом не было проблем с тем, чтобы обязанности президента Нацбанка выполнял один из вице-президентов. В пояснении к вето президента говорится о недопустимости принятия персонифицированных законов, которые обеспечивают грубое вмешательство в управление конституционным органом – Национальным банком. Это, по мнению президента, воспринимается как попытка ограничения независимости Нацбанка. Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>Раскритиковала принятый парламентом законопроект и миссия Международного валютного фонда. Она увидела в изменении структуры управления Нацбанком риск потери доверия, приобретенного безустанной работой. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, экономика, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , вето президента, парламент грузии, национальный банк грузии