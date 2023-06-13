https://sputnik-georgia.ru/20230613/biznes-assotsiatsiya-gruzii-prizyvaet-ne-uzhestochat-pravila-kontrolya-v-sfere-meditsiny-278517729.html

Бизнес-ассоциация Грузии призывает не ужесточать правила контроля в сфере медицины

Бизнес-ассоциация Грузии призывает не ужесточать правила контроля в сфере медицины

Штрафы, которые хотят увеличить, касаются нарушений, связанных как с осуществлением меддеятельности без разрешения, так и с правилами назначения лекарств 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T12:27+0400

2023-06-13T12:27+0400

2023-06-13T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Внедрение радикальных изменений в законодательство, регулирующее медицинcкую сферу, без предварительного согласования с бизнесом может таить в себе угрозы, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Правительство Грузии планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Соответствующая законодательная инициатива уже внесена в парламент. БАГ призывает авторов законопроекта и парламент не принимать поправки в ускоренном порядке, так как это создаст угрозу давления со стороны регулирующего органа на компании, работающие в сфере медицины. Ассоциация считает, что запланированные изменения в Закон "О здравоохранении", Закон "О предпринимательской деятельности" и Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие расширение полномочий контролирующего органа и ориентированные на упрощение администрирования и устранение погрешностей, на практике могут вызвать ряд проблем. Соответственно, в БАГ считают, что рассмотрение и принятие законодательных изменений в ускоренном порядке без предварительных консультаций с медицинским сектором не соответствует лучшей практике регуляторной политики, ориентированной на устранение погрешностей путем сотрудничества. Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое>>Ассоциация напомнила, что в 2020 году при инициировании реализации подобных изменений открытые обсуждения в законодательном органе и публичном пространстве наглядно показали риски и неэффективность ряда подходов, предусмотренных в законопроекте, на основании чего соответствующий законопроект не был принят. Как заявило БАГ, эти риски и угрозы сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день. "Мы считаем, что наилучшим способом систематизированного и обоснованного представления этих рисков была бы подготовка документа об оценке регулирующего воздействия, однако, к сожалению, такой анализ и в этот раз не сопровождает пакет законодательных изменений", – отмечено в заявлении. Новые правила контроляПравительство Грузии планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Согласно законопроекту, штраф за медицинскую деятельность без наличия разрешения составит 20 тысяч лари вместо 10 тысяч. Медицинская деятельность без государственного сертификата будет грозить штрафом суммой 2 тысячи лари вместо 1 тысячи. Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно>>Кроме того, увеличиваются штрафы за умышленное повреждение печати (пломбы), поставленной органом государственного контроля в медико-фармацевтической сфере, или воспрепятствование надзору, за конкретные действия. В частности, умышленное повреждение печати влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари, а повторное нарушение – 8 тысяч лари. Действующий штраф – от 1,5 до 2,5 тысячи лари. Воспрепятствование осуществлению обязанностей должностного лица или уполномоченного органа госконтроля и надзора в медицинской и фармацевтической сферах влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари. Невыполнение разрешительных условий для осуществления медицинской деятельности будет оштрафовано на сумму не более 15 тысяч лари вместо 10 тысяч. Несоблюдение технического регламента медицинской деятельности повышенной опасности влечет наложение штрафа в соответствии с условиями нарушения, но не более 5 тысяч лари. Сегодня сумма штрафа составляет от 200 до 500 лари. При повторном нарушении штраф будет вдвое больше. Увеличение штрафов должно способствовать безопасности пациентов в Грузии – Габуния>>Медицинская деятельность повышенной опасности без обязательного уведомления министерства или деятельность, осуществляемая на основании такого уведомления в случае приостановления права на деятельность, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи. Нарушение правил оформления медицинской документации юридическим лицом, оказывающим медицинские услуги (если это не является условием лицензии/разрешения/технического регламента) влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешних 300-500 лари). То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари. Нарушение медицинским учреждением или работниками здравоохранения норм несовместимости интересов, предусмотренных Законом "Об общественном здоровье", при исполнении ими своих профессиональных обязанностей влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или работников здравоохранения в размере 2 тысяч лари, вместо нынешних 1 тысячи лари. То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или медицинский персонал в размере 4 тысяч лари вместо нынешних 2 тысяч. Согласно тому же законопроекту, нарушение правил назначения фармацевтического продукта, относящегося к первой группе Закона "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешнего – 500 лари). Нарушение правил назначения и отпуска фармацевтических продуктов, относящихся к первой группе согласно закону "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 500 лари вместо действующего – 200 лари. Помимо увеличения указанных штрафов, согласно проекту поправок, Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности совместно с судом будет предоставлена возможность составления протокола и рассмотрения дела по этим нарушениям. Кроме того, предусмотрена возможность выписывать электронные штрафы при рассмотрении агентством дел об административных правонарушениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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