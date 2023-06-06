https://sputnik-georgia.ru/20230606/shtrafy-za-narusheniya-v-meditsinskoy-sfere-v-gruzii-planiruyut-uvelichit-vdvoe-278317139.html

Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое

Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое

Штрафы касаются нарушений, связанных как с осуществлением медицинской деятельности без разрешения, так и с правилами назначения лекарств 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T11:11+0400

2023-06-06T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах, соответствующая законодательная инициатива уже внесена в парламент, сообщает Первый канал. Согласно законопроекту, штраф за медицинскую деятельность без наличия разрешения составит 20 тысяч лари вместо 10 тысяч. Медицинская деятельность без государственного сертификата будет грозить штрафом суммой 2 тысячи лари вместо 1 тысячи (обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июня – 2,6209 GEL/$1). Реформа и доступность здравоохранения — ключевые послания главы Минздрава Грузии>>В отличие от действующего штрафа (от 1 500 до 2 500 лари) за умышленное повреждение печати (пломбы), поставленной органом государственного контроля в медико-фармацевтической сфере, или воспрепятствование надзору, за конкретные действия установлены дифференцированные денежные штрафы. В частности, умышленное повреждение печати влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари, а повторное нарушение – 8 тысяч лари. Воспрепятствование осуществлению обязанностей должностного лица или уполномоченного органа госконтроля и надзора в медицинской и фармацевтической сферах влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари. Невыполнение разрешительных условий для осуществления медицинской деятельности будет оштрафовано на сумму не более 15 тысяч лари вместо 10 тысяч. Количество медикаментов с референтными ценами вырастет в Грузии>>Несоблюдение технического регламента медицинской деятельности повышенной опасности влечет наложение штрафа в соответствии с условиями нарушения, но не более 5 тысяч лари. Сегодня сумма штрафа составляет от 200 до 500 лари. При повторном нарушении штраф будет вдвое больше.Медицинская деятельность повышенной опасности без обязательного уведомления министерства или деятельность, осуществляемая на основании такого уведомления в случае приостановления права на деятельность, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи. Нарушение правил оформления медицинской документации юридическим лицом, оказывающим медицинские услуги (если это не является условием лицензии/разрешения/технического регламента) влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешних 300-500 лари). То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари. Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии? >>Нарушение медицинским учреждением или работниками здравоохранения норм несовместимости интересов, предусмотренных Законом "Об общественном здоровье", при исполнении ими своих профессиональных обязанностей влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или работников здравоохранения в размере 2 тысяч лари, вместо нынешних 1 тысячи лари. То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или медицинский персонал в размере 4 тысяч лари вместо нынешних 2 тысяч. Согласно тому же законопроекту, нарушение правил назначения фармацевтического продукта, относящегося к первой группе Закона "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешнего – 500 лари). Нарушение правил назначения и отпуска фармацевтических продуктов, относящихся к первой группе согласно закону "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 500 лари вместо действующего – 200 лари. Помимо увеличения указанных штрафов, согласно проекту поправок, Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности совместно с судом будет предоставлена возможность составления протокола и рассмотрения дела по этим нарушениям. Кроме того, предусмотрена возможность выписывать электронные штрафы при рассмотрении агентством дел об административных правонарушениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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