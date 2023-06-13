https://sputnik-georgia.ru/20230613/budet-li-v-gruzii-prinyat-zakon-o-deoligarkhizatsii-otvet-gruzinskoy-mechty-278532847.html
Будет ли в Грузии принят закон "О деолигархизации"? Ответ "Грузинской мечты"
Будет ли в Грузии принят закон "О деолигархизации"? Ответ "Грузинской мечты"
Деолигархизация – одно из 12 условий для того, чтобы Грузия смогла получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T17:00+0400
2023-06-13T17:00+0400
2023-06-13T17:00+0400
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новости
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ираклий кадагишвили
гурам мачарашвили
венецианская комиссия
грузинская мечта
совет европы
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Законопроект "О деолигархизации" не будет задействован в Грузии в том случае, если Еврокомиссия согласится с замечаниями Венецианской комиссии, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заключению Венецианской комиссии, парламенту Грузии не следует принимать даже доработанный законопроект "О деолигархизации", так как все же следует придерживаться системного, а не персонального подхода во время борьбы с олигархическим влиянием. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Венецианская комиссия рекомендует Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации">>Согласно последнему заключению Венецианской комиссии, предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – личностный подход. Между тем депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа считает, что закон должен быть принят, поскольку, как отметил политик, ни один олигарх не должен владеть телевидением и партиями и не должен иметь возможность участвовать в политике. Глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили разъяснил, в каком случае проект закона "О деолигархизации" будет принят. В том случае, если со стороны Евросоюза будет поставлен вопрос, что закон о деолигархизации больше не нужен Грузии, то этот вопрос будет пересмотрен и, соответственно, не будет принят, заявил заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Гурам Мачарашвили. Венецианская комиссия предупредила власти Грузии о том, что риск потенциального политического злоупотребления и произвольного применения положений законопроекта в случае его принятия может серьезно подорвать верховенство закона и политический плюрализм, мало что делая для борьбы с олигархическим влиянием. Когда вступит в силу закон о деолигархизации в Грузии>>Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии провести глубокий и всесторонний анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения структуры, полномочий и координации. А также разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Законопроект в деталях Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах: если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов. Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, ираклий кадагишвили, гурам мачарашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта, совет европы
грузия, новости, украина, ираклий кадагишвили, гурам мачарашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта, совет европы
Будет ли в Грузии принят закон "О деолигархизации"? Ответ "Грузинской мечты"
Деолигархизация – одно из 12 условий для того, чтобы Грузия смогла получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Законопроект "О деолигархизации" не будет задействован в Грузии в том случае, если Еврокомиссия согласится с замечаниями Венецианской комиссии, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заключению Венецианской комиссии, парламенту Грузии не следует принимать даже доработанный законопроект "О деолигархизации", так как все же следует придерживаться системного, а не персонального подхода во время борьбы с олигархическим влиянием.
"Замечания приемлемы, но поскольку рекомендация подразумевала тему деолигархизации, мы этот закон примем, и пусть датой задействования будет 1 марта 2024 года или другая дата. Если давшая рекомендацию Еврокомиссия согласится с замечаниями Венецианской комиссии, то этот закон, может, и не будет задействован", – заявил Вольский.
Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.
Согласно последнему заключению Венецианской комиссии, предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – личностный подход.
"Закон "О деолигархизации" персонализирован. В связи с этим у Венецианской комиссии есть профессиональные замечания, что подход должен быть комплексным", – отметил Вольский.
Между тем депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа считает, что закон должен быть принят, поскольку, как отметил политик, ни один олигарх не должен владеть телевидением и партиями и не должен иметь возможность участвовать в политике.
"Немного непонятно. Одна важная европейская инстанция – Еврокомиссия говорит нам, что мы должны принять (закон "О деолигархизации" – ред.), а Венецианская комиссия говорит, что мы не должны его принять. Видимо, и здесь наши европейские коллеги и друзья стоят перед вызовами", – сказал Заркуа.
Глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили разъяснил, в каком случае проект закона "О деолигархизации" будет принят.
"Если они скажут, что этот закон все-таки должен остаться, потому что этот закон уже принят Украиной и получил высокую оценку со стороны Евросоюза, то, безусловно, этот закон останется", – заявил Кадагишвили журналистам.
В том случае, если со стороны Евросоюза будет поставлен вопрос, что закон о деолигархизации больше не нужен Грузии, то этот вопрос будет пересмотрен и, соответственно, не будет принят, заявил заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Гурам Мачарашвили.
"Мы не включали вопрос о деолигархизации в 12 пунктов, его включил ЕС. Соответственно, если ЕС скажет, что этот вопрос больше не актуален, мы пересмотрим этот вопрос. В первую очередь хочу сказать, что это не было нашей инициативой", – подчеркнул Мачарашвили.
Венецианская комиссия предупредила власти Грузии о том, что риск потенциального политического злоупотребления и произвольного применения положений законопроекта в случае его принятия может серьезно подорвать верховенство закона и политический плюрализм, мало что делая для борьбы с олигархическим влиянием.
Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии провести глубокий и всесторонний анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения структуры, полномочий и координации.
А также разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д.
Законопроект в деталях
Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:
участие в политической жизни;
бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года;
размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом.
Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях.
Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах: если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов.
Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации.