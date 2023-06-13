https://sputnik-georgia.ru/20230613/kogda-vstupit-v-silu-zakon-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii-278503079.html
Когда вступит в силу закон о деолигархизации в Грузии
Когда вступит в силу закон о деолигархизации в Грузии
Можно сказать, что все ключевые вопросы учтены, единственное, можно сказать, подсказка касалась вопроса персонализации, заявил депутат 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T10:02+0400
2023-06-13T10:02+0400
2023-06-13T10:02+0400
грузия
новости
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мамука мдинарадзе
грузинская мечта
еврокомиссия
венецианская комиссия
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Закон "О деолигархизации" вступит в силу с 1 марта 2024 года, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По его словам, по заключению Венецианской комиссии все шесть рекомендаций были одобрены, то как они нашли отражение в законе. "Можно сказать, что все ключевые вопросы учтены. Единственная подсказка, можно сказать, касалась вопроса персонализации", – заявил он. Как пояснил Мдинарадзе, решение по вступлении в силу закона, было принято исходя из того, что эта тема, включенная в европейские рекомендации, предполагает персонализацию, поэтому, чтобы за этим не последовали дополнительные инсинуации в несовпадении позиций Еврокомиссии и Венецианской комиссии, и, чтобы не пришлось искать какие-то теории заговора. "Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >>Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат>>Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, еврокомиссия, венецианская комиссия
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, еврокомиссия, венецианская комиссия
Когда вступит в силу закон о деолигархизации в Грузии
Можно сказать, что все ключевые вопросы учтены, единственное, можно сказать, подсказка касалась вопроса персонализации, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Закон "О деолигархизации" вступит в силу с 1 марта 2024 года, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, если они посчитают, что этот вопрос должен решиться так, у нас будет возможность в начале следующего года на первом же заседании в упрощенном порядке не принимать этот закон вообще. В противном случае мы примем закон о деолигархизации с учетом рекомендаций", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, по заключению Венецианской комиссии все шесть рекомендаций были одобрены, то как они нашли отражение в законе.
"Можно сказать, что все ключевые вопросы учтены. Единственная подсказка, можно сказать, касалась вопроса персонализации", – заявил он.
Как пояснил Мдинарадзе, решение по вступлении в силу закона, было принято исходя из того, что эта тема, включенная в европейские рекомендации, предполагает персонализацию, поэтому, чтобы за этим не последовали дополнительные инсинуации в несовпадении позиций Еврокомиссии и Венецианской комиссии, и, чтобы не пришлось искать какие-то теории заговора.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.