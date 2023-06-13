Венецианская комиссия рекомендует Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации"
13:38 13.06.2023 (обновлено: 14:59 13.06.2023)
© photo: Sputnik / Alexey VitvitskiyЕвросоюз и символика ЕС
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Деолигархизация – одно из 12 условий для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламенту Грузии не следует принимать даже доработанный законопроект "О деолигархизации", так как все же следует придерживаться системного, а не персонального подхода во время борьбы с олигархическим влиянием, говорится в заключении Венецианской комиссии.
Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.
"Венецианская комиссия признает, что пересмотренный законопроект, представленный парламентом Грузии, prima facie и теоретически, по-видимому, отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, поскольку они были направлены на улучшение "личного подхода", - сказано в заключении.
Тем не менее, Венецианская комиссия считает, что предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток - личностный подход.
"(Законопроект) по-прежнему позволяет исполнительной власти инициировать и осуществлять процедуру, которая рискует повлечь за собой публичное внесение в "черный список" потенциальных политических противников на основе расплывчатых критериев, при отсутствии каких-либо признаков правонарушений", - сказано в заключении.
Венецианская комиссия предупредила власти Грузии о том, что риск потенциального политического злоупотребления и произвольного применения положений законопроекта, в случае его принятия, может серьезно подорвать верховенство закона и политический плюрализм, мало что делая для борьбы с олигархическим влиянием.
"Риск произвольного применения пересмотренного законопроекта имеет особое значение в случае Грузии в свете публичных заявлений о том, что после принятия он будет применяться к оппозиции", - говорится в законопроекте.
Поэтому Венецианская комиссия рекомендовала не принимать законопроект "О деолигархизации".
"Поскольку на данном этапе Венецианская комиссия не уверена в том, что изменения в доработанном законопроекте могут устранить неизбежные разногласия со стандартами Совета Европы в области прав человека, демократии и верховенства закона Венецианская комиссия рекомендует придерживаться "системного" подхода, и, в свете вышеизложенного, Венецианская комиссия рекомендует не принимать пересмотренный законопроект", – говорится в заключении.
Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии провести глубокий и всесторонний анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения структуры, полномочий и координации.
А также разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые, среди прочего, включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д.
Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Заключение в деталях
Венецианская комиссия подчеркнула, что опасность сосредоточения в руках одного частного лица значительного влияния на экономическую, политическую и общественную жизнь страны без прозрачности, легитимности и подотчетности может существовать практически в любой стране.
Большинство стран разработали и ввели в действие комплекс взаимосвязанных законодательных, (меж)институциональных, административных, экономических и других мер, чтобы предотвратить разрушительное воздействие на демократию, верховенство закона и права человека, вызванное концентрацией такого влияния в руках немногих.
Как отмечено в заключении, в зависимости от контекста соответствующей страны, такие меры, включают в себя, например, эффективную политику в области конкуренции, меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, меры по обеспечению плюрализма СМИ, правила финансирования политических партий и избирательных кампаний и т. д.
"Вместо того, чтобы придерживаться этого многосекторного "системного" подхода, Грузия решила бороться с разрушительным влиянием олигархизации с помощью другого, "персонального подхода", подготовив законопроект о деолигархизации", – отмечено в заключении.
Этот "персональный подход", как указано в доработанном законопроекте, направлен на то, чтобы идентифицировать лиц как "олигархов" через конкретные критерии, такие как богатство, владение СМИ и т. д., и подвергнуть их ряду ограничений.
"Несмотря на то, что в доработанном варианте законопроекта большинство карательных последствий и ограничений были сняты, потенциальное политическое злоупотребление доработанным законопроектом и возможное произвольное применение его положений все еще может серьезно угрожать верховенству закона и политическому плюрализму", – отмечено в заключении.
Признавая, что в борьбе с олигархическим влиянием не существует универсального подхода и что в исключительных, крайне критических ситуациях, например, в ситуации захвата государства, радикальные решения – такие, как некоторые меры личного характера – могут быть оправданы как крайняя мера, на временной и исключительной основе.
Венецианская комиссия считает, что эти меры должны быть дополнением, а не альтернативой "системному" подходу.
"Однако, если бы такая необходимость существовала, эти меры должны были бы разрабатываться при полном соблюдении стандартов политического плюрализма и верховенства закона, в частности, четких правовых критериев, твердых гарантий независимого органа принятия решений и надлежащей правовой процедуры", – отмечено в заключении.
Такие предварительные условия, кажется, противоречат самому замыслу подобных законов, отметили в Венецианской комиссии.
"В этом заключается большой парадокс законов о деолигархизации в той форме, в которой они предлагаются в настоящее время: если администрация и судебная система достаточно сильны и независимы, чтобы поддерживать реализацию "персональных мер" описанного типа, то такие меры больше не нужны, поскольку созданы предпосылки для развертывания гораздо более системной и эффективной стратегии", – говорится в заключении.
Если же администрация и судебная власть захвачены интересами, с которыми намерены бороться "персональные меры", то такие меры либо неэффективны, либо, будучи принятыми через исполнительные акты, которые не в полной мере подлежат эффективному судебному контролю, глубоко опасны для прав человека, демократии и верховенства закона.
"В настоящее время пересмотренный законопроект нельзя рассматривать как демократический ответ на бич олигархизации, и даже как эффективный ответ", – отмечено в заключении.
В связи с этим грузинским властям необходимо будет доказать, каким образом и будут ли персональные меры, которые остаются в рамках пересмотренного законопроекта, необходимы для противодействия олигархическому влиянию в дополнение к ”системе", и будут ли они направлены против этого явления не только частично, но и в целом.
"Действительно, вместо того, чтобы эффективно бороться с олигархическим влиянием, подобное законодательство о деолигархизации рискует стать опасным инструментом для преследования политических оппонентов в руках власть имущих", – говорится в документе.
Венецианская комиссия подчеркивает, что для эффективного функционирования вышеупомянутой системы необходимо провести целостную реформу судебной системы, направленную на обеспечение ее независимости, целостности и беспристрастности.
Законопроект в деталях
Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:
участие в политической жизни;
влияние на СМИ;
бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года;
размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом.
Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях.
Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах: если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов.
Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации.