https://sputnik-georgia.ru/20230613/venetsianskaya-komissiya-rekomenduet-gruzii-ne-prinimat-zakonoproekt-o-deoligarkhizatsii-278520845.html

Венецианская комиссия рекомендует Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации"

Венецианская комиссия рекомендует Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации"

Деолигархизация – одно из 12 условий для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T13:38+0400

2023-06-13T13:38+0400

2023-06-13T14:59+0400

новости

грузия

в мире

венецианская комиссия

совет европы

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265125175_116:276:2490:1611_1920x0_80_0_0_f770e0f9e0dde6e767985f8ee00e4967.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламенту Грузии не следует принимать даже доработанный законопроект "О деолигархизации", так как все же следует придерживаться системного, а не персонального подхода во время борьбы с олигархическим влиянием, говорится в заключении Венецианской комиссии. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Тем не менее, Венецианская комиссия считает, что предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток - личностный подход."(Законопроект) по-прежнему позволяет исполнительной власти инициировать и осуществлять процедуру, которая рискует повлечь за собой публичное внесение в "черный список" потенциальных политических противников на основе расплывчатых критериев, при отсутствии каких-либо признаков правонарушений", - сказано в заключении. Венецианская комиссия предупредила власти Грузии о том, что риск потенциального политического злоупотребления и произвольного применения положений законопроекта, в случае его принятия, может серьезно подорвать верховенство закона и политический плюрализм, мало что делая для борьбы с олигархическим влиянием. "Риск произвольного применения пересмотренного законопроекта имеет особое значение в случае Грузии в свете публичных заявлений о том, что после принятия он будет применяться к оппозиции", - говорится в законопроекте. Поэтому Венецианская комиссия рекомендовала не принимать законопроект "О деолигархизации".Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии провести глубокий и всесторонний анализ существующих системных мер, их недостатков с точки зрения структуры, полномочий и координации. А также разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые, среди прочего, включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Заключение в деталяхВенецианская комиссия подчеркнула, что опасность сосредоточения в руках одного частного лица значительного влияния на экономическую, политическую и общественную жизнь страны без прозрачности, легитимности и подотчетности может существовать практически в любой стране. Большинство стран разработали и ввели в действие комплекс взаимосвязанных законодательных, (меж)институциональных, административных, экономических и других мер, чтобы предотвратить разрушительное воздействие на демократию, верховенство закона и права человека, вызванное концентрацией такого влияния в руках немногих.Как отмечено в заключении, в зависимости от контекста соответствующей страны, такие меры, включают в себя, например, эффективную политику в области конкуренции, меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, меры по обеспечению плюрализма СМИ, правила финансирования политических партий и избирательных кампаний и т. д. Этот "персональный подход", как указано в доработанном законопроекте, направлен на то, чтобы идентифицировать лиц как "олигархов" через конкретные критерии, такие как богатство, владение СМИ и т. д., и подвергнуть их ряду ограничений. "Несмотря на то, что в доработанном варианте законопроекта большинство карательных последствий и ограничений были сняты, потенциальное политическое злоупотребление доработанным законопроектом и возможное произвольное применение его положений все еще может серьезно угрожать верховенству закона и политическому плюрализму", – отмечено в заключении.Когда вступит в силу закон о деолигархизации в Грузии>>Признавая, что в борьбе с олигархическим влиянием не существует универсального подхода и что в исключительных, крайне критических ситуациях, например, в ситуации захвата государства, радикальные решения – такие, как некоторые меры личного характера – могут быть оправданы как крайняя мера, на временной и исключительной основе. Венецианская комиссия считает, что эти меры должны быть дополнением, а не альтернативой "системному" подходу. Такие предварительные условия, кажется, противоречат самому замыслу подобных законов, отметили в Венецианской комиссии. "В этом заключается большой парадокс законов о деолигархизации в той форме, в которой они предлагаются в настоящее время: если администрация и судебная система достаточно сильны и независимы, чтобы поддерживать реализацию "персональных мер" описанного типа, то такие меры больше не нужны, поскольку созданы предпосылки для развертывания гораздо более системной и эффективной стратегии", – говорится в заключении. Грузия отправила в Венецианскую комиссию новую версию законопроекта "О деолигархизации">>Если же администрация и судебная власть захвачены интересами, с которыми намерены бороться "персональные меры", то такие меры либо неэффективны, либо, будучи принятыми через исполнительные акты, которые не в полной мере подлежат эффективному судебному контролю, глубоко опасны для прав человека, демократии и верховенства закона. В связи с этим грузинским властям необходимо будет доказать, каким образом и будут ли персональные меры, которые остаются в рамках пересмотренного законопроекта, необходимы для противодействия олигархическому влиянию в дополнение к ”системе", и будут ли они направлены против этого явления не только частично, но и в целом."Действительно, вместо того, чтобы эффективно бороться с олигархическим влиянием, подобное законодательство о деолигархизации рискует стать опасным инструментом для преследования политических оппонентов в руках власть имущих", – говорится в документе."Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >>Венецианская комиссия подчеркивает, что для эффективного функционирования вышеупомянутой системы необходимо провести целостную реформу судебной системы, направленную на обеспечение ее независимости, целостности и беспристрастности. Законопроект в деталяхСогласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Согласно доработанной версии, олигархом гражданина будет признавать не парламент, как это было в первой версии проекта, и не правительство, согласно принятой во втором чтении версии проекта, а Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Кроме того, меняется принцип опубликования данных об олигархах: если по принятой уже версии должны были публиковаться все личные данные таких лиц, то по доработанной версии в публичный доступ попадет только имя олигарха, его декларация и указание, что он не является преступником из-за попадания в реестр олигархов. Согласно доработанной версии, олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, венецианская комиссия, совет европы, парламент грузии