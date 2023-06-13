https://sputnik-georgia.ru/20230613/kobakhidze-lgbt-propaganda-mcdonalds-sredi-detey-v-gruzii--eto-katastrofa-278528214.html

Кобахидзе: ЛГБТ-пропаганда McDonald's среди детей в Грузии – это катастрофа

Кобахидзе: ЛГБТ-пропаганда McDonald's среди детей в Грузии – это катастрофа

В книге из детского меню Happy Meal рассказывается об истории любви Элтона Джона 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T15:57+0400

2023-06-13T15:57+0400

2023-06-13T15:57+0400

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элтон джон

темур чкония

mcdonald's

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Проведение ЛГБТ-пропаганды среди детей – это катастрофа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя появление в детском меню McDonald's в Грузии книги об однополой семье британского певца Элтона Джона. О том, что в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". Кобахидзе надеется, что представители конкретной компании пересмотрят содержание своих материалов.McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии>>Администрация McDonald's Georgia пока не комментировала данный вопрос. Согласно распространенной в СМИ информации, к концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, элтон джон, темур чкония, mcdonald's