https://sputnik-georgia.ru/20230613/kobakhidze-lgbt-propaganda-mcdonalds-sredi-detey-v-gruzii--eto-katastrofa-278528214.html
Кобахидзе: ЛГБТ-пропаганда McDonald's среди детей в Грузии – это катастрофа
Кобахидзе: ЛГБТ-пропаганда McDonald's среди детей в Грузии – это катастрофа
В книге из детского меню Happy Meal рассказывается об истории любви Элтона Джона 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T15:57+0400
2023-06-13T15:57+0400
2023-06-13T15:57+0400
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темур чкония
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Проведение ЛГБТ-пропаганды среди детей – это катастрофа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя появление в детском меню McDonald's в Грузии книги об однополой семье британского певца Элтона Джона. О том, что в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". Кобахидзе надеется, что представители конкретной компании пересмотрят содержание своих материалов.McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии>>Администрация McDonald's Georgia пока не комментировала данный вопрос. Согласно распространенной в СМИ информации, к концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, элтон джон, темур чкония, mcdonald's
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, элтон джон, темур чкония, mcdonald's
Кобахидзе: ЛГБТ-пропаганда McDonald's среди детей в Грузии – это катастрофа
В книге из детского меню Happy Meal рассказывается об истории любви Элтона Джона
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Проведение ЛГБТ-пропаганды среди детей – это катастрофа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя появление в детском меню McDonald's в Грузии книги об однополой семье британского певца Элтона Джона.
О том, что в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю".
"Очень большая часть общества, конечно, была возмущена содержанием, которое вложено в конкретный детский буклет. Конечно, это поразительно, возмутительно. Ни при каких обстоятельствах эта пропаганда не должна быть направлена на детей. Все это катастрофа", – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе надеется, что представители конкретной компании пересмотрят содержание своих материалов.
Администрация McDonald's Georgia пока не комментировала данный вопрос. Согласно распространенной в СМИ информации, к концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов.
Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.