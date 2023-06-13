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Патриархия: ЛГБТ-пропаганда McDonald's – хорошо продуманный прием подлого поведения
Патриархия: ЛГБТ-пропаганда McDonald's – хорошо продуманный прием подлого поведения
Такая акция является пропагандой ложных ценностей, особенно в Грузии, которая имеет почти двухтысячелетнее христианство, заявляет Патриархия 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T23:58+0400
2023-06-13T23:58+0400
2023-06-14T00:02+0400
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mcdonald's
патриархия грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Патриархия Грузии встревожена подлым поведением сети быстрого питания McDonald's в отношении подростков из-за появления в детском меню McDonald's в Грузии книги об однополой семье британского певца Элтона Джона. О том, что в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю". При этом в заявлении отмечено, что такое поведение вызывает боль у общества. "Мы считаем, что такая акция является пропагандой ложных ценностей, особенно в Грузии, которая имеет почти двухтысячелетнее христианство", – отмечено в заявлении. McDonald's оказался в центре скандала из-за ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии >>При этом патриархия отмечает, что руководство не могло не понимать, какая реакция последует в обществе на такое неуважение – пренебрежение многовековыми духовно-культурными ценностями и образом жизни страны и ее населения. Администрация McDonald's Georgia пока не комментировала данный вопрос. Согласно распространенной в СМИ информации, к концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Новое общественное движение хочет провести плебисцит по запрету ЛГБТ-пропаганды в Грузии >>Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, mcdonald's, патриархия грузии, лгбт
грузия, новости, общество, mcdonald's, патриархия грузии, лгбт
Патриархия: ЛГБТ-пропаганда McDonald's – хорошо продуманный прием подлого поведения
23:58 13.06.2023 (обновлено: 00:02 14.06.2023)
Такая акция является пропагандой ложных ценностей, особенно в Грузии, которая имеет почти двухтысячелетнее христианство, заявляет Патриархия
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Патриархия Грузии встревожена подлым поведением сети быстрого питания McDonald's в отношении подростков из-за появления в детском меню McDonald's в Грузии книги об однополой семье британского певца Элтона Джона.
О том, что в детском меню Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, стало известно 12 июня. Автор призывает передать книгу другому и тем самым "подарить жизнь читателю".
"Что самое важное и особенно тревожное, так это подлое и скрытное поведение ответственных лиц McDonald's по отношению к подросткам. А говорить о здоровой пище, замаскированной под духовный яд, – это хорошо продуманный прием", – говорится в заявлении патриархии.
При этом в заявлении отмечено, что такое поведение вызывает боль у общества.
"Мы считаем, что такая акция является пропагандой ложных ценностей, особенно в Грузии, которая имеет почти двухтысячелетнее христианство", – отмечено в заявлении.
При этом патриархия отмечает, что руководство не могло не понимать, какая реакция последует в обществе на такое неуважение – пренебрежение многовековыми духовно-культурными ценностями и образом жизни страны и ее населения.
Администрация McDonald's Georgia пока не комментировала данный вопрос. Согласно распространенной в СМИ информации, к концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов.
Первый ресторан известной сети в 90-е годы открыл в Тбилиси грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония. Сейчас в Грузии действуют свыше двадцати ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.