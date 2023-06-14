https://sputnik-georgia.ru/20230614/eto-ne-dolzhno-predstavlyat-kommercheskiy-interes--minzdrav-o-surrogatsii-v-gruzii-278549185.html

"Это не должно представлять коммерческий интерес" – Минздрав о суррогации в Грузии

"Это не должно представлять коммерческий интерес" – Минздрав о суррогации в Грузии

Важно, чтобы решение о суррогации и донорстве принималось сторонами бескорыстно, заявила представитель ведомства 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T11:47+0400

2023-06-14T11:47+0400

2023-06-14T11:47+0400

суррогатное материнство в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Суррогация не должна представлять коммерческого интереса, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, комментируя вопрос законопроекта "О репродукции с помощью медицины". Правительство с января 2024 года планирует разрешить искусственное оплодотворение "in vitro" и использование услуг суррогатных матерей только гражданам страны. Законодательная инициатива, о которой 12 июня сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, будет внесена в парламент на этой неделе. Как отметила Тамар Габуния, сегодня важно защитить новую жизнь, которая должна появиться на свет с помощью медицины как физически, так и в правовом, и гражданском плане. По словам Габуния, новые правила позволят ведомству ответить существующим в этой сфере вызовам. А сама отрасль будет в соответствии с теми правовыми актами ЕС, обязанность выполнения которых Грузия имеет в рамках соглашения об ассоциации.Правила искусственного оплодотворения и суррогатного материнства ужесточат в Грузии >> В последнее время как в Грузии, так и в других развитых странах репродукция с помощью медицины создала новые возможности в процессе лечения бесплодия, подчеркнула Габуния. Однако этот метод включает множество организационных и этических вопросов, которые должны быть учтены в правовых рамках так, как это происходит в разных странах мира, пояснила она. В этом вопросе крайне важной является этическая сторона, чтобы решение о суррогации и донорстве принималось бы бескорыстно, отметила заместитель министра. "Тем временем мы ежедневно видим, как в соцсетях публикуют разные рекламные предложения и называют это трудоустройством. Это рискованные действия", – утверждает Габуния. Так что часто решить этический вопрос настолько сложно, что в некоторых странах суррогация и вовсе запрещена, отметила Габуния. Суррогатное материнство и однополые пары – что обсуждалось на заседании Кабмина Грузии >>В Грузии практика суррогации не будет запрещена, но, по словам замминистра, важно, чтобы граждане были обеспечены качествыми процедурами репродукции, чтобы было больше гарантий безопасности и информированности заинтересованных лиц о том, какое будущее ждет ребенка.Законопроект "О репродукции с помощью медицины" Минздрав Грузии подготовил с помощью экспертов и представителей отрасли. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатством и искусственным оплодотворением. Что касается статистических данных, то, по словам министра, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатства, так и донорства в год, а сегодня – более 2 тысяч пободных фактов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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суррогатное материнство в грузии, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, тбилиси, минздрав