https://sputnik-georgia.ru/20230614/evroparlamentarii-tak-i-ne-izvinilis-za-rezolyutsiyu-po-saakashvili--papuashvili-278583924.html
Европарламентарии так и не извинились за резолюцию по Саакашвили – Папуашвили
Европарламентарии так и не извинились за резолюцию по Саакашвили – Папуашвили
Европарламент принял резолюцию в поддержку осужденного экс-президента Грузии в связи с состоянием здоровья, однако ЕСПЧ отказал ему в переводе на лечение в... 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T17:39+0400
2023-06-14T17:39+0400
2023-06-14T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Действия некоторых депутатов Европарламента вызывают разочарование, так как вместо извинений за принятую резолюцию по вопросу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили они вновь повторяют дезинформацию, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Европейский суд по правам человека в мае отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Решение ЕСПЧ премьер Грузии назвал еще одним признанием и победой правды. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Спикер парламента: решение ЕСПЧ по Саакашвили подтвердило правоту властей Грузии>>Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Однако немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, шалва папуашвили, еспч, европарламент, европейский суд по правам человека
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, шалва папуашвили, еспч, европарламент, европейский суд по правам человека
Европарламентарии так и не извинились за резолюцию по Саакашвили – Папуашвили
17:39 14.06.2023 (обновлено: 17:41 14.06.2023)
Европарламент принял резолюцию в поддержку осужденного экс-президента Грузии в связи с состоянием здоровья, однако ЕСПЧ отказал ему в переводе на лечение в Варшаву
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Действия некоторых депутатов Европарламента вызывают разочарование, так как вместо извинений за принятую резолюцию по вопросу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили они вновь повторяют дезинформацию, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной.
"После того, как Страсбург (ЕСПЧ – ред.) вынес решение в отношении Михаила Саакашвили, я ожидал, что некоторые европарламентарии извинятся перед грузинским народом за те резолюции, где они напрямую обвиняли Грузию, будто в этой стране происходят пытки, нарушение его прав и так далее. К сожалению, я разочарован", – заявил Папуашвили.
Европейский суд по правам человека в мае отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Решение ЕСПЧ премьер Грузии назвал еще одним признанием и победой правды.
"Вместо того, чтобы извиниться за дезинформацию, мы услышали повторение дезинформации. Разочарование вызывает то, что некоторые депутаты настолько упрямы в своих ошибках, а некоторые – в своих умышленных действиях", – подчеркнул Папуашвили.
Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ.
Состояние Саакашвили
С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".
В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.
В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.
На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Однако немецкая лаборатория "Лимбах" опровергла версию отравления тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти.
Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".