https://sputnik-georgia.ru/20230512/spiker-parlamenta-reshenie-espch-po-saakashvili-podtverdilo-pravotu-vlastey-gruzii-277625318.html

Спикер парламента: решение ЕСПЧ по Саакашвили подтвердило правоту властей Грузии

Спикер парламента: решение ЕСПЧ по Саакашвили подтвердило правоту властей Грузии

Решение Европейского суда стало достойным ответом на дезинформационную кампанию против Грузии, заявил председатель парламента 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T20:35+0400

2023-05-12T20:35+0400

2023-05-12T20:50+0400

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рати брегадзе

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили дало ответ на все вопросы и закрыло дезинформационную кампанию, проводимую против власти Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В то же время он отметил, что решение ЕСПЧ стало достойным ответом на дезинформационную кампанию против Грузии. "С момента ареста Михаила Саакашвили Грузия стала целью масштабной дезинформационной кампании. Заявления, демарши, резолюции, которые нанесли беспрецедентный ущерб нашей стране и народу. В этих компаниях, добровольно или нет, участвовали как грузинская оппозиция и неправительственные организации, так и иностранные политики и дипломаты", – сказал Папуашвили. Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж >>При этом он отметил, что грузинский народ ждет устранения нанесенного ущерба. "Единственное, чего ждет грузинский народ сегодня и чего заслуживает – чтобы те, кто нанес этот ущерб Грузии, с таким же желанием позаботились бы об искоренении нанесенного их словами и делами вреда. Это было бы подтверждением дружбы и уважения в отношении грузинского народа", – сказал Папуашвили. Реакция оппонентов Семья Саакашвили не скрывает своего разочарования решением ЕСПЧ. "Мы не получили от Страсбурга того решения, которого лично я ждала", – сказала мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам. Аласания подчеркнула, что Саакашвили тяжелобольной политзаключенный. По ее словам, тяжелое состояние здоровья подтвердил не один достаточно высокого уровня врач, совершенно нейтральные люди. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Решение ЕСПЧ прокомментировал и сам Саакашвили. "Юридический процесс в Страсбурге продолжается. Продолжаю борьбу ради жизни, Грузии, Украины", – говорится в сообщении на его странице в соцсети. По словам экс-президента, в течение двух лет его, "совершенно невиновного", пытают. Между тем в партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, уверяют, что на данный момент речь идет лишь об отказе перевода Саакашвили на лечение за границу, а не о правильности действий властей Грузии. "Заявления Минюста о том, что мы требовали перевести Саакашвили куда-то, – ложь. Также ложью будет любая попытка оценить решение Страсбурга так, будто права Саакашвили не были нарушены. Сегодняшнее решение нигде не свидетельствует о том, что права президента Саакашвили не были нарушены. Обсуждений по этому поводу не было. Не было также оценки адекватности мер, принятых против президента Саакашвили. Все это произойдет во время судебного разбирательства по основному делу, которое продолжается", – сказал один из лидеров партии Георгий Чаладзе. Здоровье Саакашвили используют для политический повестки – Талаквадзе>>Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Страсбургскому суду еще предстоит рассматривать дело "Саакашвили против Грузии". Состояние СаакашвилиС мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, страсбург, михаил саакашвили, шалва папуашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека