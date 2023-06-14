https://sputnik-georgia.ru/20230614/gruziya-mezhdu-kolliziy-dvukh-evrostruktur--kakaya-sudba-zhdet-zakon-o-deoligarkhizatsii-278569027.html

Грузия между коллизий двух евроструктур – какая судьба ждет закон "О деолигархизации"

Грузия между коллизий двух евроструктур – какая судьба ждет закон "О деолигархизации"

В Тбилиси не знают, прислушиваться к Еврокомиссии или к Венецианской комиссии 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T14:04+0400

2023-06-14T14:04+0400

2023-06-14T14:04+0400

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венецианская комиссия

антикоррупционное бюро

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вопреки рекомендации Венецианской комиссии, все же примет законопроект "О деолигархизации", чтобы не оставить места для спекуляции в вопросе выполнения условий Еврокомиссии, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Согласно заключению Венецианской комиссии, парламенту Грузии не следует принимать даже доработанный законопроект "О деолигархизации", так как все же следует придерживаться системного, а не персонального подхода во время борьбы с олигархическим влиянием. Между тем, деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузинская сторона понимает подход Венецианской комиссии, однако важно, чтобы рекомендация Еврокомиссии была выполнена, отметил депутат. "Поэтому мы приняли своеобразное промежуточное решение, если Еврокомиссия в декабре снимет этот вопрос с повестки дня, этот закон не будет задействован. Соответственно, с соблюдением соответствующих процедур мы можем упразднить этот закон", – добавил он. Грузия отправила в Венецианскую комиссию новую версию законопроекта "О деолигархизации">>Депутат также напомнил, что Еврокомиссия призвала Украину, по примеру которой правящая партия разрабатывала проект, приступить к исполнению принятого закона. "Теперь Венецианская комиссия – одна из важнейших экспертных подразделений европейской структуры, и Украине говорит, что они должны упразднить закон, который Еврокомиссия сказала исполнить. Фактически мы имеем ситуацию коллизии между двумя европейскими структурами", – отметил Оханашвили. Между тем, парламент Грузии накануне во втором чтении принял проект закона "О деолигархизации" с правками на основании замечаний Венецианской комиссии. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Кто же такие олигархи?Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как трем критериям: При этом, под участием в политической жизни подразумевается занятие государственных должностей, руководство партией или членство в руководящем ее органе, участие в качестве кандидата на выборах и внесение пожертвования партии, если за год пожертвование превышает 30 лари, а также финансирование избирательной кампании на сумму более 30 тысяч лари либо явное доказательство участия в политической жизни за последний год. Под влиянием на СМИ подразумевается владение долей в СМИ или наличие доказательств влияния на СМИ за последний год. А вот под владением значительными экономическими ресурсами подразумевается превышение в миллион раз стоимости имущества лицом прожиточного минимума. Признавать оигархом будет Антикоррупционное бюро на основании обращения члена правительства, постоянного члена Совета национальной безопасности. Национального банка, СГБ Грузии или Национальной службы коммуникации, а также по собствненой инициативе. "Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >>При этом лицо, которого признают олигархом, будет иметь право присутстовать на заседании или прислать своего представителя, а также представить бюро свою позицию. Заседание по признанию олигархом будет открытым и публичным, также как и обоснованное решение бюро о признании лица олигархом. При этом обжаловать решение можно будет в суде. Признанный Антикоррупционным бюро олигархом будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничения для него на участие в приватизации объектов. А контакты с ним и его родственниками высокопоставленные лица государства будут обязаны декларировать, если коммуникация состоялась лично либо на мероприятии, на котором присуствовало менее 50 человек. При этом суть коммуникации не будет разглашаться, а в декларации будет указано был ли разговор на политическую тему или нет, разглашение разговора будет допустимо только при согласовании с самим олигархом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, анри оханашвили, венецианская комиссия, антикоррупционное бюро, еврокомиссия