https://sputnik-georgia.ru/20230614/kakie-novshestva-zhdut-detey-s-sakharnym-diabetom-1-go-tipa-v-gruzii-278554670.html
Какие новшества ждут детей с сахарным диабетом 1-го типа в Грузии
Какие новшества ждут детей с сахарным диабетом 1-го типа в Грузии
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Нацагентства здравоохранения 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T12:50+0400
2023-06-14T12:50+0400
2023-06-14T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Дети с сахарным диабетом 1-го типа получат обновленные системы и сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба Минздрава Грузии. Непрерывный мониторинг глюкозы (CGM) – технология для эффективного контроля диабета, позволяющая отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Такие устройства очень важны для детей с диабетом, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии в них нуждаются более 1,3 тысячи детей. CGM система каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в крови и отображает в мобильном приложении пациента. В случае опасных показателей, система включает сигнал тревоги, что дает возможность своевременно оказать помощь пациенту.Лечение каких редких заболеваний финансирует Минздрав Грузии – список >>Детям с сахарным диабетом 1-го типа раздадут устройство четвертого поколения Medtronic. В случае необходимости Минздрав готов закупить для детей мобильные телефоны, чтобы они беспрепятственно могли использовать систему. На первом же этапе внедрения программы Минздрав связался со всеми тремя международными компаниями по производству этих систем – это Medtronic, Abbott и Dexcom. Ведомство рассматривало закупку разных систем CGM, чтобы у родителей была возможность выбора. Однако две компании отказались принять участие в процедуре закупок, поскольку в Грузии у них нет представительства и соответствующей инфраструктуры, что является необходимым условием для внедрения их продукта в страну. Следовательно, Минздрав Грузии продолжает сотрудничество с компанией Medtronic и совершенно бесплатно передаст ее продукцию бенефициарам. В ведомстве отметили, что продукция данной компании широко используется в США и в других странах мира. Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения.Напомним, с 1 июня этого года в госпрограмму управления диабетом введены важные изменения. В частности, увеличена географическая доступность лекарств – тест-полоски, глюкометры и инсулиновые шприцы доступны в 60 аптеках страны. В результате новшества выдают запасы инсулина, тест-полоски и шприцы для взятия крови на три месяца. ВОЗ призывает людей не использовать для похудения сахарозаменители >>С 1 июня также для бенефициаров одновременно выдаются технические средства для проведения анализов и медикаменты в аптеках, включенных в программу. Что касается плановых амбулаторных обслуживаний, то они доступны в 11 медучреждениях. Сахарный диабет 1-го типа – это заболевание, в основе которого лежит разрушение бета-клеток поджелудочной железы, приводящее к абсолютной инсулиновой недостаточности и развитию хронической гипергликемии (повышению уровня глюкозы в крови). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, минздрав, новости, общество, диабет, дети, болезнь, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, минздрав, новости, общество, диабет, дети, болезнь, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Какие новшества ждут детей с сахарным диабетом 1-го типа в Грузии
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Нацагентства здравоохранения
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Дети с сахарным диабетом 1-го типа получат обновленные системы и сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба Минздрава Грузии.
Непрерывный мониторинг глюкозы (CGM) – технология для эффективного контроля диабета, позволяющая отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Такие устройства очень важны для детей с диабетом, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии в них нуждаются более 1,3 тысячи детей.
CGM система каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в крови и отображает в мобильном приложении пациента. В случае опасных показателей, система включает сигнал тревоги, что дает возможность своевременно оказать помощь пациенту.
Детям с сахарным диабетом 1-го типа раздадут устройство четвертого поколения Medtronic. В случае необходимости Минздрав готов закупить для детей мобильные телефоны, чтобы они беспрепятственно могли использовать систему.
На первом же этапе внедрения программы Минздрав связался со всеми тремя международными компаниями по производству этих систем – это Medtronic, Abbott и Dexcom. Ведомство рассматривало закупку разных систем CGM, чтобы у родителей была возможность выбора.
Однако две компании отказались принять участие в процедуре закупок, поскольку в Грузии у них нет представительства и соответствующей инфраструктуры, что является необходимым условием для внедрения их продукта в страну.
Следовательно, Минздрав Грузии продолжает сотрудничество с компанией Medtronic и совершенно бесплатно передаст ее продукцию бенефициарам. В ведомстве отметили, что продукция данной компании широко используется в США и в других странах мира.
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения.
Напомним, с 1 июня этого года в госпрограмму управления диабетом введены важные изменения. В частности, увеличена географическая доступность лекарств – тест-полоски, глюкометры и инсулиновые шприцы доступны в 60 аптеках страны.
В результате новшества выдают запасы инсулина, тест-полоски и шприцы для взятия крови на три месяца.
С 1 июня также для бенефициаров одновременно выдаются технические средства для проведения анализов и медикаменты в аптеках, включенных в программу. Что касается плановых амбулаторных обслуживаний, то они доступны в 11 медучреждениях.
Сахарный диабет 1-го типа – это заболевание, в основе которого лежит разрушение бета-клеток поджелудочной железы, приводящее к абсолютной инсулиновой недостаточности и развитию хронической гипергликемии (повышению уровня глюкозы в крови).