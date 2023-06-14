https://sputnik-georgia.ru/20230614/papuashvili-zayavlenie-posla-ssha-ob-ukrainskom-zakone-usililo-polyarizatsiyu-v-gruzii-278591767.html
Папуашвили: заявление посла США об украинском законе усилило поляризацию в Грузии
Папуашвили: заявление посла США об украинском законе усилило поляризацию в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла США Келли Дегнан в углублении поляризации в грузинском обществе из-за... 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T23:39+0400
2023-06-14T23:39+0400
2023-06-14T23:42+0400
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совет европы
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла США Келли Дегнан в углублении поляризации в грузинском обществе из-за заявления об украинской версии закона "О деолигархизации". Посол США Келли Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключения я от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла.Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на то время заявляла, что не будет отправлять грузинскую версию закона, являющегося копией украинского, и дождется заключения по версии закона Украины, отметил спикер парламента.Заявление посла создало впечатление, что якобы власть проявляет упрямство и не представляет законопроект Венецианской комиссии, что вызвало критику со стороны оппозиции, заявил он.Среди замечаний Венецианской комиссии к украинскому закону "О деолигархизации" написано, что Украина должна применить системный, а не индивидуальный подход в процессе деолигархизации, как это делает большинство стран. При этом отметив, что любые системные меры по борьбе с олигархизацией должны соответствовать исторической, правовой, политической и контекстуальной ситуации в каждой стране. Грузинский законопроект "О деолигархизации"Парламент Грузии в конце ноября 2022 года все же принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Между тем, деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сша, шалва папуашвили, украина, келли дегнан, совет европы, венецианская комиссия
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла США Келли Дегнан в углублении поляризации в грузинском обществе из-за заявления об украинской версии закона "О деолигархизации".
Посол США Келли Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключения я от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла.
"К сожалению, тогдашнее заявление сыграло плохую роль и нанесло ущерб политическим процессам, в том числе углубило поляризацию, нанесло репутационный ущерб стране", - сказал Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на то время заявляла, что не будет отправлять грузинскую версию закона, являющегося копией украинского, и дождется заключения по версии закона Украины, отметил спикер парламента.
Заявление посла создало впечатление, что якобы власть проявляет упрямство и не представляет законопроект Венецианской комиссии, что вызвало критику со стороны оппозиции, заявил он.
"Вчера выяснилось, что эта информация была неточной, а жаль. Тогда дезинформационному нарративу этой радикальной оппозиции в определенной степени способствовала неверная информация посла о том, что якобы был отозван украинский закон", - заявил Папуашвили.
Среди замечаний Венецианской комиссии к украинскому закону "О деолигархизации" написано, что Украина должна применить системный, а не индивидуальный подход в процессе деолигархизации, как это делает большинство стран. При этом отметив, что любые системные меры по борьбе с олигархизацией должны соответствовать исторической, правовой, политической и контекстуальной ситуации в каждой стране.
Грузинский законопроект "О деолигархизации"
Парламент Грузии в конце ноября 2022 года все же принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.
Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека
– начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.
В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход.
В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д.
Между тем, деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.