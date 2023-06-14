https://sputnik-georgia.ru/20230614/papuashvili-zayavlenie-posla-ssha-ob-ukrainskom-zakone-usililo-polyarizatsiyu-v-gruzii-278591767.html

Папуашвили: заявление посла США об украинском законе усилило поляризацию в Грузии

Папуашвили: заявление посла США об украинском законе усилило поляризацию в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла США Келли Дегнан в углублении поляризации в грузинском обществе из-за... 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T23:39+0400

2023-06-14T23:39+0400

2023-06-14T23:42+0400

новости

грузия

сша

шалва папуашвили

украина

келли дегнан

совет европы

венецианская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603333_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_7ed87df8f947ebf0af28cadad966740d.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла США Келли Дегнан в углублении поляризации в грузинском обществе из-за заявления об украинской версии закона "О деолигархизации". Посол США Келли Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключения я от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла.Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на то время заявляла, что не будет отправлять грузинскую версию закона, являющегося копией украинского, и дождется заключения по версии закона Украины, отметил спикер парламента.Заявление посла создало впечатление, что якобы власть проявляет упрямство и не представляет законопроект Венецианской комиссии, что вызвало критику со стороны оппозиции, заявил он.Среди замечаний Венецианской комиссии к украинскому закону "О деолигархизации" написано, что Украина должна применить системный, а не индивидуальный подход в процессе деолигархизации, как это делает большинство стран. При этом отметив, что любые системные меры по борьбе с олигархизацией должны соответствовать исторической, правовой, политической и контекстуальной ситуации в каждой стране. Грузинский законопроект "О деолигархизации"Парламент Грузии в конце ноября 2022 года все же принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Между тем, деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, сша, шалва папуашвили, украина, келли дегнан, совет европы, венецианская комиссия