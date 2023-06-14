https://sputnik-georgia.ru/20230614/deoligarkhizatsiya-po-gruzinski--kak-pererabotan-zakonoproekt-278543558.html

Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект

Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T10:02+0400

2023-06-14T10:02+0400

2023-06-14T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял проект закона "О деолигархизации" с правками на основании замечаний Венецианской комиссии. Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. За принятие законопроекта проголосовал 81 депутата, против оказались два члена парламента. Венецианская комиссия рекомендует Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации" >>В законопроекте поясняется, кого нужно считать олигархами и в чем их ограничивать. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Кто же такие олигархи? Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как трем критериям: При этом, под участием в политической жизни подразумевается занятие государственных должностей, руководство партией или членство в руководящем ее органе, участие в качестве кандидата на выборах и внесение пожертвования партии, если за год пожертвование превышает 30 лари, а также финансирование избирательной кампании на сумму более 30 тысяч лари либо явное доказательство участия в политической жизни за последний год. Под влиянием на СМИ подразумевается владение долей в СМИ или наличие доказательств влияния на СМИ за последний год. А вот под владением значительными экономическими ресурсами подразумевается превышение в миллион раз стоимости имущества лицом прожиточного минимума. Грузия отправила в Венецианскую комиссию новую версию законопроекта "О деолигархизации">>Признавать оигархом будет Антикоррупционное бюро на основании обращения члена правительства, постоянного члена Совета национальной безопасности. Национального банка, СГБ Грузии или Национальной службы коммуникации, а также по собствненой инициативе. При этом лицо, которого признают олигархом, будет иметь право присутстовать на заседании или прислать своего представителя, а также представить бюро свою позицию. Заседание по признанию олигархом будет открытым и публичным, также как и обоснованное решение бюро о признании лица олигархом."Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >> При этом обжаловать решение можно будет в суде. Признанный Антикоррупционным бюро олигархом будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничения для него на участие в приватизации объектов. А контакты с ним и его родственниками высокопоставленные лица государства будут обязаны декларировать, если коммуникация состоялась лично либо на мероприятии, на котором присуствовало менее 50 человек. При этом суть коммуникации не будет разглашаться, а в декларации будет указано был ли разговор на политическую тему или нет, разглашение разговора будет допустимо только при согласовании с самим олигархом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, евросоюз, парламент грузии